https://ria.ru/20230418/shkolnitsa-1866033628.html

В Петербурге нашли школьницу из Тольятти, уехавшую "в Москву к родителям"

В Петербурге нашли школьницу из Тольятти, уехавшую "в Москву к родителям" - РИА Новости, 18.04.2023

В Петербурге нашли школьницу из Тольятти, уехавшую "в Москву к родителям"

Четырнадцатилетнюю школьницу, которая ушла из дома от бабушки в Тольятти, полиция разыскала в Петербурге, где она жила у своей знакомой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:58

2023-04-18T11:58

2023-04-18T11:58

происшествия

санкт-петербург

тольятти

самарская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Четырнадцатилетнюю школьницу, которая ушла из дома от бабушки в Тольятти, полиция разыскала в Петербурге, где она жила у своей знакомой, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Сотрудниками головного розыска главка… у дома 8 корпус 2 по Толубеевскому проезду установлена находящаяся в федеральном розыске без вести пропавшая 14-летняя несовершеннолетняя жительница Тольятти", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что 26 марта девочка ушла из дома в Тольятти, где жила со своей бабушкой. Ей она сообщила, что уезжает к родителям в Москву, вызвала такси и уехала. "Каким образом девочка оказалась в Санкт-Петербурге, пояснить сотрудниками полиции она не смогла. Всё это время проживала на Парнасе у своей знакомой", - добавили в пресс-службе ГУМВД. Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

https://ria.ru/20220111/volgograd-1767351194.html

санкт-петербург

тольятти

самарская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)