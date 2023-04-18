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В Петербурге нашли школьницу из Тольятти, уехавшую "в Москву к родителям"
В Петербурге нашли школьницу из Тольятти, уехавшую "в Москву к родителям" - РИА Новости, 18.04.2023
В Петербурге нашли школьницу из Тольятти, уехавшую "в Москву к родителям"
Четырнадцатилетнюю школьницу, которая ушла из дома от бабушки в Тольятти, полиция разыскала в Петербурге, где она жила у своей знакомой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:58
2023-04-18T11:58
2023-04-18T11:58
происшествия
санкт-петербург
тольятти
самарская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Четырнадцатилетнюю школьницу, которая ушла из дома от бабушки в Тольятти, полиция разыскала в Петербурге, где она жила у своей знакомой, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Сотрудниками головного розыска главка… у дома 8 корпус 2 по Толубеевскому проезду установлена находящаяся в федеральном розыске без вести пропавшая 14-летняя несовершеннолетняя жительница Тольятти", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что 26 марта девочка ушла из дома в Тольятти, где жила со своей бабушкой. Ей она сообщила, что уезжает к родителям в Москву, вызвала такси и уехала. "Каким образом девочка оказалась в Санкт-Петербурге, пояснить сотрудниками полиции она не смогла. Всё это время проживала на Парнасе у своей знакомой", - добавили в пресс-службе ГУМВД. Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, тольятти, самарская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Тольятти, Самарская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге нашли школьницу из Тольятти, уехавшую "в Москву к родителям"
Полиция нашла в Петербурге школьницу из Тольятти, уехавшую якобы в Москву к родителям