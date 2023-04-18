Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков"
Евродепутат от Франции Мариани потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков"
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДепутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал от евроинститута срочно создать комиссию для расследования теракта на двух газопроводах "Северный поток".
"(Президент США) Джо Байден заявлял, что в случае продолжения войны на Украине "Северного потока-2" больше не будет. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём расследовании предельно ясно обвинил США в саботаже. Атака на газопровод - это настоящий акт саботажа, саботаж энергорынка ЕС в период конфликта, другими словами - это акт войны. ЕП должен срочно создать комиссию для расследования этого враждебного акта и не может пойти на попятную перед выяснением правды, даже если она неудобна. Тот, кто прикидывается нашим лучшим союзником, может в реальности быть нашим худшим конкурентом", - заявил Мариани на выступлении перед Европарламентом, отрывок из которого опубликован в его аккаунте в Twitter.
Он отметил, что поставки энергоресурсов и конкурентоспособность производителей ЕС "были атакованы внешним игроком", добавив, что "эта агрессивная атака на безопасность и экономическую независимость европейцев не должна замалчиваться".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.