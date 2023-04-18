Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sevpotoki-1866169576.html
Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков"
Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 18.04.2023
Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков"
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал от евроинститута срочно создать комиссию для расследования теракта на двух газопроводах "Северный... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:02
2023-04-18T19:02
в мире
франция
европарламент
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
россия
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833839295_0:363:1975:1474_1920x0_80_0_0_75879180dbfbd531ced9a7b0f2af2b09.jpg
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал от евроинститута срочно создать комиссию для расследования теракта на двух газопроводах "Северный поток". "(Президент США) Джо Байден заявлял, что в случае продолжения войны на Украине "Северного потока-2" больше не будет. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём расследовании предельно ясно обвинил США в саботаже. Атака на газопровод - это настоящий акт саботажа, саботаж энергорынка ЕС в период конфликта, другими словами - это акт войны. ЕП должен срочно создать комиссию для расследования этого враждебного акта и не может пойти на попятную перед выяснением правды, даже если она неудобна. Тот, кто прикидывается нашим лучшим союзником, может в реальности быть нашим худшим конкурентом", - заявил Мариани на выступлении перед Европарламентом, отрывок из которого опубликован в его аккаунте в Twitter. Он отметил, что поставки энергоресурсов и конкурентоспособность производителей ЕС "были атакованы внешним игроком", добавив, что "эта агрессивная атака на безопасность и экономическую независимость европейцев не должна замалчиваться". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230417/politika-1865834686.html
https://ria.ru/20230412/tramp-1864681639.html
франция
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833839295_81:276:1736:1517_1920x0_80_0_0_9a683ed4ba8be8ed46fb52ae20700943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европарламент, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, природный газ, германия, газпром
В мире, Франция, Европарламент, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Россия, Природный газ, Германия, Газпром
Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков"

Евродепутат от Франции Мариани потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДепутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал от евроинститута срочно создать комиссию для расследования теракта на двух газопроводах "Северный поток".
"(Президент США) Джо Байден заявлял, что в случае продолжения войны на Украине "Северного потока-2" больше не будет. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём расследовании предельно ясно обвинил США в саботаже. Атака на газопровод - это настоящий акт саботажа, саботаж энергорынка ЕС в период конфликта, другими словами - это акт войны. ЕП должен срочно создать комиссию для расследования этого враждебного акта и не может пойти на попятную перед выяснением правды, даже если она неудобна. Тот, кто прикидывается нашим лучшим союзником, может в реальности быть нашим худшим конкурентом", - заявил Мариани на выступлении перед Европарламентом, отрывок из которого опубликован в его аккаунте в Twitter.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
России выкатили ультиматум по "Северным потокам". Придется ответить жестко
17 апреля, 15:27
Он отметил, что поставки энергоресурсов и конкурентоспособность производителей ЕС "были атакованы внешним игроком", добавив, что "эта агрессивная атака на безопасность и экономическую независимость европейцев не должна замалчиваться".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Не хочу неприятностей". Трамп сделал признание о ЧП на "Северных потоках"
12 апреля, 09:40
 
В миреФранцияЕвропарламентСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"РоссияПриродный газГерманияГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала