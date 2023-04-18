https://ria.ru/20230418/sevpotoki-1866169576.html

Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков"

Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 18.04.2023

Евродепутат потребовал от ЕП расследовать подрыв "Северных потоков"

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал от евроинститута срочно создать комиссию для расследования теракта на двух газопроводах "Северный... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:02

2023-04-18T19:02

2023-04-18T19:02

в мире

франция

европарламент

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

россия

природный газ

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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал от евроинститута срочно создать комиссию для расследования теракта на двух газопроводах "Северный поток". "(Президент США) Джо Байден заявлял, что в случае продолжения войны на Украине "Северного потока-2" больше не будет. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своём расследовании предельно ясно обвинил США в саботаже. Атака на газопровод - это настоящий акт саботажа, саботаж энергорынка ЕС в период конфликта, другими словами - это акт войны. ЕП должен срочно создать комиссию для расследования этого враждебного акта и не может пойти на попятную перед выяснением правды, даже если она неудобна. Тот, кто прикидывается нашим лучшим союзником, может в реальности быть нашим худшим конкурентом", - заявил Мариани на выступлении перед Европарламентом, отрывок из которого опубликован в его аккаунте в Twitter. Он отметил, что поставки энергоресурсов и конкурентоспособность производителей ЕС "были атакованы внешним игроком", добавив, что "эта агрессивная атака на безопасность и экономическую независимость европейцев не должна замалчиваться". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на " Северных потоках ", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230417/politika-1865834686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, европарламент, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, природный газ, германия, газпром