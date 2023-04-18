https://ria.ru/20230418/seversk-1865964871.html

Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ

Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023

Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ

Российские военные нанесли удар по украинским подразделениям в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T05:03

2023-04-18T05:03

2023-04-18T09:04

специальная военная операция на украине

северск

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинским подразделениям в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.В районе населенного пункта Белогоровка бомбардировщики Южного военного округа поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ.В районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на Авдеевском, Марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.

https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865939697.html

северск

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северск, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире