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Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.04.2023 (обновлено: 09:04 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/seversk-1865964871.html
Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ
Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ
Российские военные нанесли удар по украинским подразделениям в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T05:03
2023-04-18T09:04
специальная военная операция на украине
северск
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинским подразделениям в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.В районе населенного пункта Белогоровка бомбардировщики Южного военного округа поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ.В районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на Авдеевском, Марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.
https://ria.ru/20230417/spetsoperatsiya-1865939697.html
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северск, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Северск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по украинским войскам в районе Северска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинским подразделениям в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
«

"В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ", — рассказал офицер.

В районе населенного пункта Белогоровка бомбардировщики Южного военного округа поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
В районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на Авдеевском, Марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.
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