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Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ
Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ - РИА Новости, 18.04.2023
Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ
Российские военные нанесли удар по украинским подразделениям в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T05:03
2023-04-18T05:03
2023-04-18T09:04
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинским подразделениям в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.В районе населенного пункта Белогоровка бомбардировщики Южного военного округа поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ.В районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на Авдеевском, Марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.
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северск, украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Северск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы нанесли в районе Северска групповой удар по ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по украинским войскам в районе Северска
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинским подразделениям в районе Северска, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
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"В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ", — рассказал офицер.
В районе населенного пункта Белогоровка бомбардировщики Южного военного округа поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
В районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на Авдеевском, Марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.
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