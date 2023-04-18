https://ria.ru/20230418/semerka-1865976714.html

Страны G7 вновь осудили Россию за "дезинформацию"

Страны G7 вновь осудили Россию за "дезинформацию" - РИА Новости, 18.04.2023

Страны G7 вновь осудили Россию за "дезинформацию"

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь раскритиковали Россию за "распространение ложной информации для привлечения поддержки" ее... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T08:31

2023-04-18T08:31

2023-04-18T09:38

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

нато

g7

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ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь раскритиковали Россию за "распространение ложной информации для привлечения поддержки" ее действий на Украине. Встреча глав МИД стран "большой семерки" под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. "Мы продолжаем высказывать озабоченность в связи с растущими угрозами наших стран, экономик и обществ, которые представляют собой иностранное вмешательство, включая такую деятельность, как дезинформация, нацеленную на прерывание наших демократических процессов, дестабилизацию наших обществ, угрозу нашим людям. Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки", - отмечается в документе. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230418/aktivy-1865969584.html

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сша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, нато, g7