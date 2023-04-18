https://ria.ru/20230418/sdelka-1866199125.html

Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН

Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН - РИА Новости, 18.04.2023

Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН

Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T22:35

2023-04-18T22:35

2023-04-18T22:35

россия

украина

стамбул

стефан дюжаррик

оон

турция

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ООН, 18 апр - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что в Совместном координационном центре в Стамбуле ведется активное обсуждение с участием представителей РФ, Украины и Турции. Отвечая на вопрос, почему не проводятся инспекции, Дюжаррик указал: "из-за отсутствия согласия". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.

https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968243.html

россия

украина

стамбул

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, стефан дюжаррик, оон, турция