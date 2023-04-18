https://ria.ru/20230418/sdelka-1866199125.html
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН - РИА Новости, 18.04.2023
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН
Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:35
2023-04-18T22:35
2023-04-18T22:35
россия
украина
стамбул
стефан дюжаррик
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что в Совместном координационном центре в Стамбуле ведется активное обсуждение с участием представителей РФ, Украины и Турции. Отвечая на вопрос, почему не проводятся инспекции, Дюжаррик указал: "из-за отсутствия согласия". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968243.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, стефан дюжаррик, оон, турция
Россия, Украина, Стамбул, Стефан Дюжаррик, ООН, Турция
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН
ООН: инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня