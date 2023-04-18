Рейтинг@Mail.ru
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:35 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sdelka-1866199125.html
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН - РИА Новости, 18.04.2023
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН
Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:35
2023-04-18T22:35
россия
украина
стамбул
стефан дюжаррик
оон
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg
ООН, 18 апр - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что в Совместном координационном центре в Стамбуле ведется активное обсуждение с участием представителей РФ, Украины и Турции. Отвечая на вопрос, почему не проводятся инспекции, Дюжаррик указал: "из-за отсутствия согласия". Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968243.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_36:0:957:691_1920x0_80_0_0_fa799c6d15ff25886cd9d45cb54f80b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, стефан дюжаррик, оон, турция
Россия, Украина, Стамбул, Стефан Дюжаррик, ООН, Турция
Инспекции судов по зерновой сделке не проводят уже два дня, заявили в ООН

ООН: инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня

© РИА Новости / Минобороны Турции | Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Минобороны Турции
Перейти в медиабанк
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 апр - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы не проводятся уже два дня, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«
"Инспекции не проводились вчера и сегодня", - сказал Дюжаррик.
Он отметил, что в Совместном координационном центре в Стамбуле ведется активное обсуждение с участием представителей РФ, Украины и Турции.
Отвечая на вопрос, почему не проводятся инспекции, Дюжаррик указал: "из-за отсутствия согласия".
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Погрузка зерна в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки
Вчера, 06:30
 
РоссияУкраинаСтамбулСтефан ДюжаррикООНТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала