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Небензя не видит прогресса по зерновой сделке - РИА Новости, 18.04.2023
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17:30 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sdelka-1866142108.html
Небензя не видит прогресса по зерновой сделке
Небензя не видит прогресса по зерновой сделке - РИА Новости, 18.04.2023
Небензя не видит прогресса по зерновой сделке
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что в контексте исполнения продуктовой сделки ничего не движется, усилия пока не принесли результатов... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T17:30
2023-04-18T17:30
в мире
россия
василий небензя
оон
продуктовая сделка
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что в контексте исполнения продуктовой сделки ничего не движется, усилия пока не принесли результатов для России. "Есть проблемы с Совместным координационным центром в Стамбуле, которые нужно решить, которые не согласуются с договоренностями, достигнутыми в июле прошлого года. Так что пока нет оптимистичных новостей", - добавил он. Отвечая на вопрос о том, чего ждать после 18 мая, когда действие сделки истечет, российский постпред сказал: "Не мне решать. Но мы четко сказали: мы хотим видеть прогресс".
https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858738699.html
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в мире, россия, василий небензя, оон, продуктовая сделка
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, продуктовая сделка
Небензя не видит прогресса по зерновой сделке

Постпред при ООН Небензя назвал усилия по продуктовой сделке безрезультатными для России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что в контексте исполнения продуктовой сделки ничего не движется, усилия пока не принесли результатов для России.
«
"Ничто не движется. Усилия прилагаются, но, к сожалению, они не принесли плодов для нас - в контексте меморандума", - сказал Небензя.
"Есть проблемы с Совместным координационным центром в Стамбуле, которые нужно решить, которые не согласуются с договоренностями, достигнутыми в июле прошлого года. Так что пока нет оптимистичных новостей", - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, чего ждать после 18 мая, когда действие сделки истечет, российский постпред сказал: "Не мне решать. Но мы четко сказали: мы хотим видеть прогресс".
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Небензя: беднейшие страны почти не получают зерно по "продуктовой сделке"
18 марта, 01:10
 
В миреРоссияВасилий НебензяООНпродуктовая сделка
 
 
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