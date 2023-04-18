https://ria.ru/20230418/sdelka-1866142108.html

Небензя не видит прогресса по зерновой сделке

Небензя не видит прогресса по зерновой сделке - РИА Новости, 18.04.2023

Небензя не видит прогресса по зерновой сделке

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что в контексте исполнения продуктовой сделки ничего не движется, усилия пока не принесли результатов... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T17:30

2023-04-18T17:30

2023-04-18T17:30

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россия

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продуктовая сделка

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ООН, 18 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что в контексте исполнения продуктовой сделки ничего не движется, усилия пока не принесли результатов для России. "Есть проблемы с Совместным координационным центром в Стамбуле, которые нужно решить, которые не согласуются с договоренностями, достигнутыми в июле прошлого года. Так что пока нет оптимистичных новостей", - добавил он. Отвечая на вопрос о том, чего ждать после 18 мая, когда действие сделки истечет, российский постпред сказал: "Не мне решать. Но мы четко сказали: мы хотим видеть прогресс".

https://ria.ru/20230318/nebenzya-1858738699.html

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в мире, россия, василий небензя, оон, продуктовая сделка