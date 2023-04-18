Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 18.04.2023 (обновлено: 06:35 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968243.html
Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки
Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки - РИА Новости, 18.04.2023
Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки
Главы МИД стран G7 считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:30
2023-04-18T06:35
g7
россия
украина
оон
россельхозбанк
турция
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857876976_0:3:3071:1730_1920x0_80_0_0_34eb8c6728c46ce7a51de93560ac86da.jpg
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968338.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857876976_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_328a6e9397f1421d7fee86d37a1ab4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
g7, россия, украина, оон, россельхозбанк, турция, экономика
G7, Россия, Украина, ООН, Россельхозбанк, Турция, Экономика
Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки

Главы МИД стран G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки

© AP Photo / Oleksandr GimanovПогрузка зерна в порту Южный, Украина
Погрузка зерна в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна в порту Южный, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.
«
"Мы признаем критически важными "дороги солидарности", "черноморскую зерновую инициативу" и украинскую зерновую инициативу для помощи восстановлению украинского сельского хозяйства и для предупреждения новых шоков для системы продовольствия. Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия, а также дать возможность работать черноморской зерновой сделке максимально эффективно и на неограниченный срок", - говорится в заявлении.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В МИД объяснили возобновление инспекций судов в рамках зерновой сделки
06:34
 
G7РоссияУкраинаООНРоссельхозбанкТурцияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала