Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки
Главы МИД стран G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки
© AP Photo / Oleksandr GimanovПогрузка зерна в порту Южный, Украина
© AP Photo / Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна в порту Южный, Украина. Архивное фото
ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.
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"Мы признаем критически важными "дороги солидарности", "черноморскую зерновую инициативу" и украинскую зерновую инициативу для помощи восстановлению украинского сельского хозяйства и для предупреждения новых шоков для системы продовольствия. Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия, а также дать возможность работать черноморской зерновой сделке максимально эффективно и на неограниченный срок", - говорится в заявлении.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.