https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968243.html

Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки

Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки - РИА Новости, 18.04.2023

Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок действия зерновой сделки

Главы МИД стран G7 считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T06:30

2023-04-18T06:30

2023-04-18T06:35

g7

россия

украина

оон

россельхозбанк

турция

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857876976_0:3:3071:1730_1920x0_80_0_0_34eb8c6728c46ce7a51de93560ac86da.jpg

ТОКИО, 18 апр – РИА Новости. Главы МИД стран G7 считают зерновую сделку критически важной, а также призывают Россию не ограничить срок ее действия, говорится в совместном заявлении по итогам встречи.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.

https://ria.ru/20230418/sdelka-1865968338.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

g7, россия, украина, оон, россельхозбанк, турция, экономика