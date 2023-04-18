Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии
Президент Швейцарии Берсе: обеспечить полное соблюдение антироссийских санкций непросто
© iStock.com / beyhanyazarВид на город Люцерн, Швейцария
© iStock.com / beyhanyazar
Вид на город Люцерн, Швейцария. Архивное фото
ЦЮРИХ, 18 апр – РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что обеспечить полное соблюдение антироссийских санкций непросто.
"Мы приняли санкции (Евросоюза – ред.) и, конечно, относимся к этому абсолютно серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы серьезно обеспечить их соблюдение... Но сделать это непросто", - заявил Берсе в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Он также заявил о необходимости "кое-что подкорректировать". В частности, по его словам, речь идет об обмене информацией.
Как стало известно ранее, страны G7 считают, что Швейцария в недостаточной степени противодействует обходу антироссийских санкций бизнесменами РФ, в Берне обвинения отвергли и заявили о планах пригласить послов государств "большой семерки" на разъяснительную беседу. Несколько медиа Швейцарии опубликовали письмо, датированное 5 апреля и подписанное работающими в Берне послами стран G7 и послом Евросоюза. Как утверждалось в послании, адресованном швейцарскому правительству, сотрудники правоохранительных органов страны не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур ввиду норм конфиденциальности.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов) в связи с санкциями. При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung.
Ранее посол США в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов активов РФ. Однако позднее руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление Миллера, отметив, что озвученный им объем средств – это не официальная оценка, а США не прислали никаких соответствующих документов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.