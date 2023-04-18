https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866092175.html

Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии

Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии - РИА Новости, 18.04.2023

Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что обеспечить полное соблюдение антироссийских санкций непросто. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:08

2023-04-18T15:08

2023-04-18T15:08

швейцария

россия

берн (кантон)

владимир путин

олаф шольц

credit suisse

g7

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 18 апр – РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что обеспечить полное соблюдение антироссийских санкций непросто. "Мы приняли санкции (Евросоюза – ред.) и, конечно, относимся к этому абсолютно серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы серьезно обеспечить их соблюдение... Но сделать это непросто", - заявил Берсе в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он также заявил о необходимости "кое-что подкорректировать". В частности, по его словам, речь идет об обмене информацией. Как стало известно ранее, страны G7 считают, что Швейцария в недостаточной степени противодействует обходу антироссийских санкций бизнесменами РФ, в Берне обвинения отвергли и заявили о планах пригласить послов государств "большой семерки" на разъяснительную беседу. Несколько медиа Швейцарии опубликовали письмо, датированное 5 апреля и подписанное работающими в Берне послами стран G7 и послом Евросоюза. Как утверждалось в послании, адресованном швейцарскому правительству, сотрудники правоохранительных органов страны не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур ввиду норм конфиденциальности. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов) в связи с санкциями. При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung. Ранее посол США в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов активов РФ. Однако позднее руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление Миллера, отметив, что озвученный им объем средств – это не официальная оценка, а США не прислали никаких соответствующих документов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865475305.html

https://ria.ru/20230413/banki-1865153516.html

швейцария

россия

берн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швейцария, россия, берн (кантон), владимир путин, олаф шольц, credit suisse , g7, санкции в отношении россии, в мире