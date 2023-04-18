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Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии - РИА Новости, 18.04.2023
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15:08 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/sanktsii-1866092175.html
Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии
Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии - РИА Новости, 18.04.2023
Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии
Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что обеспечить полное соблюдение антироссийских санкций непросто. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:08
2023-04-18T15:08
швейцария
россия
берн (кантон)
владимир путин
олаф шольц
credit suisse
g7
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 18 апр – РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что обеспечить полное соблюдение антироссийских санкций непросто. "Мы приняли санкции (Евросоюза – ред.) и, конечно, относимся к этому абсолютно серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы серьезно обеспечить их соблюдение... Но сделать это непросто", - заявил Берсе в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он также заявил о необходимости "кое-что подкорректировать". В частности, по его словам, речь идет об обмене информацией. Как стало известно ранее, страны G7 считают, что Швейцария в недостаточной степени противодействует обходу антироссийских санкций бизнесменами РФ, в Берне обвинения отвергли и заявили о планах пригласить послов государств "большой семерки" на разъяснительную беседу. Несколько медиа Швейцарии опубликовали письмо, датированное 5 апреля и подписанное работающими в Берне послами стран G7 и послом Евросоюза. Как утверждалось в послании, адресованном швейцарскому правительству, сотрудники правоохранительных органов страны не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур ввиду норм конфиденциальности. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов) в связи с санкциями. При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung. Ранее посол США в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов активов РФ. Однако позднее руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление Миллера, отметив, что озвученный им объем средств – это не официальная оценка, а США не прислали никаких соответствующих документов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865475305.html
https://ria.ru/20230413/banki-1865153516.html
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швейцария, россия, берн (кантон), владимир путин, олаф шольц, credit suisse , g7, санкции в отношении россии, в мире
Швейцария, Россия, Берн (кантон), Владимир Путин, Олаф Шольц, Credit Suisse , G7, Санкции в отношении России, В мире
Обеспечить соблюдение антироссийских санкций непросто, заявили в Швейцарии

Президент Швейцарии Берсе: обеспечить полное соблюдение антироссийских санкций непросто

© iStock.com / beyhanyazarВид на город Люцерн, Швейцария
Вид на город Люцерн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© iStock.com / beyhanyazar
Вид на город Люцерн, Швейцария. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 18 апр – РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что обеспечить полное соблюдение антироссийских санкций непросто.
"Мы приняли санкции (Евросоюза – ред.) и, конечно, относимся к этому абсолютно серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы серьезно обеспечить их соблюдение... Но сделать это непросто", - заявил Берсе в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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G7 упрекнула Швейцарию из-за незакрытых лазеек в антироссийских санкциях
14 апреля, 22:21
Он также заявил о необходимости "кое-что подкорректировать". В частности, по его словам, речь идет об обмене информацией.
Как стало известно ранее, страны G7 считают, что Швейцария в недостаточной степени противодействует обходу антироссийских санкций бизнесменами РФ, в Берне обвинения отвергли и заявили о планах пригласить послов государств "большой семерки" на разъяснительную беседу. Несколько медиа Швейцарии опубликовали письмо, датированное 5 апреля и подписанное работающими в Берне послами стран G7 и послом Евросоюза. Как утверждалось в послании, адресованном швейцарскому правительству, сотрудники правоохранительных органов страны не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур ввиду норм конфиденциальности.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиардов швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов) в связи с санкциями. При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung.
Ранее посол США в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов активов РФ. Однако позднее руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление Миллера, отметив, что озвученный им объем средств – это не официальная оценка, а США не прислали никаких соответствующих документов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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13 апреля, 18:37
 
ШвейцарияРоссияБерн (кантон)Владимир ПутинОлаф ШольцCredit SuisseG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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