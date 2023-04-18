https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html

ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями

ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями - РИА Новости, 18.04.2023

ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями

Банк России в настоящее время еще только работает над внедрением цифрового рубля, но уже описал сценарий, как с его помощью можно будет оплачивать покупки:... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:15

2023-04-18T16:15

2023-04-18T16:41

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России в настоящее время еще только работает над внедрением цифрового рубля, но уже описал сценарий, как с его помощью можно будет оплачивать покупки: нужно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж, говорится в пояснениях регулятора. "Что нужно будет сделать, чтобы оплатить покупку цифровыми рублями? Считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж", - рассказал Центробанк. А чтобы перевести кому-то цифровые рубли, нужно будет войти в свой цифровой кошелек через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя. Вместе с тем, в ЦБ еще раз подчеркнули, что цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Кредит по-прежнему можно будет получить в банке наличными или безналично. Также регулятор успокоил граждан, что в обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли. Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор — какой именно формой пользоваться — останется за гражданами. "Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках", - также сообщил регулятор.

https://ria.ru/20230410/pensii-1864241656.html

https://ria.ru/20230418/rubl-1865988784.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия