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ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями - РИА Новости, 18.04.2023
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16:15 18.04.2023 (обновлено: 16:41 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html
ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями
ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями - РИА Новости, 18.04.2023
ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями
Банк России в настоящее время еще только работает над внедрением цифрового рубля, но уже описал сценарий, как с его помощью можно будет оплачивать покупки:... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:15
2023-04-18T16:41
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России в настоящее время еще только работает над внедрением цифрового рубля, но уже описал сценарий, как с его помощью можно будет оплачивать покупки: нужно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж, говорится в пояснениях регулятора. "Что нужно будет сделать, чтобы оплатить покупку цифровыми рублями? Считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж", - рассказал Центробанк. А чтобы перевести кому-то цифровые рубли, нужно будет войти в свой цифровой кошелек через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя. Вместе с тем, в ЦБ еще раз подчеркнули, что цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Кредит по-прежнему можно будет получить в банке наличными или безналично. Также регулятор успокоил граждан, что в обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли. Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор — какой именно формой пользоваться — останется за гражданами. "Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках", - также сообщил регулятор.
https://ria.ru/20230410/pensii-1864241656.html
https://ria.ru/20230418/rubl-1865988784.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями

ЦБ: для оплаты покупки цифровыми рублями нужно будет использовать QR-код

© Pexels / Jack SparrowБесконтактная оплата
Бесконтактная оплата
© Pexels / Jack Sparrow
Бесконтактная оплата. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Банк России в настоящее время еще только работает над внедрением цифрового рубля, но уже описал сценарий, как с его помощью можно будет оплачивать покупки: нужно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж, говорится в пояснениях регулятора.
"Что нужно будет сделать, чтобы оплатить покупку цифровыми рублями? Считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж", - рассказал Центробанк.
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А чтобы перевести кому-то цифровые рубли, нужно будет войти в свой цифровой кошелек через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя.
Вместе с тем, в ЦБ еще раз подчеркнули, что цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Кредит по-прежнему можно будет получить в банке наличными или безналично.
Также регулятор успокоил граждан, что в обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли. Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор — какой именно формой пользоваться — останется за гражданами.
"Объем информации о гражданах при операциях с цифровыми рублями не будет превышать объем информации, который уже установлен по операциям с безналичными рублями. Информация об остатках на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях защищена банковской тайной точно так же, как и информация по счетам в банках", - также сообщил регулятор.
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