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В ЕС задержали россиян, поставивших рекорд нелегального проживания
В ЕС задержали россиян, поставивших рекорд нелегального проживания - РИА Новости, 18.04.2023
В ЕС задержали россиян, поставивших рекорд нелегального проживания
Пограничники в Финляндии обнаружили двоих граждан России, нелегально находящихся на территории Шенгенского пространства рекордный срок - более пяти лет,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:53
2023-04-18T16:53
2023-04-18T16:54
россия
финляндия
юго-западная финляндия
шенгенская зона
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр — РИА Новости. Пограничники в Финляндии обнаружили двоих граждан России, нелегально находящихся на территории Шенгенского пространства рекордный срок - более пяти лет, сообщает во вторник погранслужба Юго-западной Финляндии. "В понедельник 17.04.2023 года на пограничном пункте пропуска Ваалимаа на выезде были обнаружены двое граждан России без виз и штампов пограничного контроля в паспортах. Дальнейшее расследование показало, что эти лица въезжали в Шенгенскую зону в 2017 году и, по имеющимся данным, находились в Испании без разрешения", - говорится в сообщении. По словам задержанных, они пребывали в Шенгенской зоне более пяти лет. Пограничники вынесли предложение миграционной службе страны выдворить данных лиц с запретом въезда. Уточняется, что на финско-российской границе регулярно выявляют лиц, находящихся в ЕС нелегально, срок варьируется от нескольких дней до нескольких лет, однако ранее не были зарегистрированы лица, находящихся нелегально в Шенгене более пяти лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, юго-западная финляндия, шенгенская зона, евросоюз, в мире
Россия, Финляндия, Юго-Западная Финляндия, Шенгенская зона, Евросоюз, В мире
В ЕС задержали россиян, поставивших рекорд нелегального проживания
Финские пограничники обнаружили двух россиян, нелегально находящихся в ЕС более пяти лет