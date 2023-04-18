https://ria.ru/20230418/rossiyane-1866127183.html

В ЕС задержали россиян, поставивших рекорд нелегального проживания

В ЕС задержали россиян, поставивших рекорд нелегального проживания - РИА Новости, 18.04.2023

В ЕС задержали россиян, поставивших рекорд нелегального проживания

Пограничники в Финляндии обнаружили двоих граждан России, нелегально находящихся на территории Шенгенского пространства рекордный срок - более пяти лет,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:53

2023-04-18T16:53

2023-04-18T16:54

россия

финляндия

юго-западная финляндия

шенгенская зона

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 апр — РИА Новости. Пограничники в Финляндии обнаружили двоих граждан России, нелегально находящихся на территории Шенгенского пространства рекордный срок - более пяти лет, сообщает во вторник погранслужба Юго-западной Финляндии. "В понедельник 17.04.2023 года на пограничном пункте пропуска Ваалимаа на выезде были обнаружены двое граждан России без виз и штампов пограничного контроля в паспортах. Дальнейшее расследование показало, что эти лица въезжали в Шенгенскую зону в 2017 году и, по имеющимся данным, находились в Испании без разрешения", - говорится в сообщении. По словам задержанных, они пребывали в Шенгенской зоне более пяти лет. Пограничники вынесли предложение миграционной службе страны выдворить данных лиц с запретом въезда. Уточняется, что на финско-российской границе регулярно выявляют лиц, находящихся в ЕС нелегально, срок варьируется от нескольких дней до нескольких лет, однако ранее не были зарегистрированы лица, находящихся нелегально в Шенгене более пяти лет.

https://ria.ru/20230210/tailand-1851221158.html

https://ria.ru/20230418/bali-1866056925.html

россия

финляндия

юго-западная финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, финляндия, юго-западная финляндия, шенгенская зона, евросоюз, в мире