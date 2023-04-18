https://ria.ru/20230418/rosgidromet-1865968961.html
Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки"
Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки" - РИА Новости, 18.04.2023
Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки"
"Решетки", "зависающие" в небе на долгое время, являются обыкновенными инверсионными следами от самолетов, которые не рассеиваются по разным атмосферным... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:52
2023-04-18T06:52
2023-04-18T07:33
отрадное
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Решетки", "зависающие" в небе на долгое время, являются обыкновенными инверсионными следами от самолетов, которые не рассеиваются по разным атмосферным причинам, пояснили РИА Новости в пресс-службе Росгидромета, комментируя обеспокоенность жителей московского района Отрадное. Ранее жители Отрадного начали активно обсуждать в соцсетях странные, по их мнению, следы в небе: пересекаясь, полосы образовывают "сетку" и не рассеиваются в течение длительного времени. В Росгидромете пояснили, что это всего лишь "инверсионные следы самолетов". "Следы от самолета могут оставаться в небе очень долго по различным причинам. Например, по причине того, что влажность окружающего воздуха меньше, чем следа. Сконденсированные или сублимированные частицы воды испаряются, и след со временем исчезает", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20221031/titanik-1828204398.html
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отрадное, москва, гидрометцентр
Отрадное, Москва, Гидрометцентр
Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки"
Росгидромет: "решетки", зависающие в небе на долгое время, являются следами от самолетов
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Решетки", "зависающие" в небе на долгое время, являются обыкновенными инверсионными следами от самолетов, которые не рассеиваются по разным атмосферным причинам, пояснили РИА Новости в пресс-службе Росгидромета, комментируя обеспокоенность жителей московского района Отрадное.
Ранее жители Отрадного начали активно обсуждать в соцсетях странные, по их мнению, следы в небе: пересекаясь, полосы образовывают "сетку" и не рассеиваются в течение длительного времени.
В Росгидромете пояснили, что это всего лишь "инверсионные следы самолетов".
"Следы от самолета могут оставаться в небе очень долго по различным причинам. Например, по причине того, что влажность окружающего воздуха меньше, чем следа. Сконденсированные или сублимированные частицы воды испаряются, и след со временем исчезает", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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