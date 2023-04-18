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Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки" - РИА Новости, 18.04.2023
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06:52 18.04.2023 (обновлено: 07:33 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/rosgidromet-1865968961.html
Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки"
Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки" - РИА Новости, 18.04.2023
Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки"
"Решетки", "зависающие" в небе на долгое время, являются обыкновенными инверсионными следами от самолетов, которые не рассеиваются по разным атмосферным... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T06:52
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отрадное
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Решетки", "зависающие" в небе на долгое время, являются обыкновенными инверсионными следами от самолетов, которые не рассеиваются по разным атмосферным причинам, пояснили РИА Новости в пресс-службе Росгидромета, комментируя обеспокоенность жителей московского района Отрадное. Ранее жители Отрадного начали активно обсуждать в соцсетях странные, по их мнению, следы в небе: пересекаясь, полосы образовывают "сетку" и не рассеиваются в течение длительного времени. В Росгидромете пояснили, что это всего лишь "инверсионные следы самолетов". "Следы от самолета могут оставаться в небе очень долго по различным причинам. Например, по причине того, что влажность окружающего воздуха меньше, чем следа. Сконденсированные или сублимированные частицы воды испаряются, и след со временем исчезает", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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отрадное, москва, гидрометцентр
Отрадное, Москва, Гидрометцентр
Росгидромет объяснил зависающие над Москвой "решетки"

Росгидромет: "решетки", зависающие в небе на долгое время, являются следами от самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка наблюдает в телескоп частичное солнечное затмение в Москве
Девушка наблюдает в телескоп частичное солнечное затмение в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушка наблюдает в телескоп частичное солнечное затмение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Решетки", "зависающие" в небе на долгое время, являются обыкновенными инверсионными следами от самолетов, которые не рассеиваются по разным атмосферным причинам, пояснили РИА Новости в пресс-службе Росгидромета, комментируя обеспокоенность жителей московского района Отрадное.
Ранее жители Отрадного начали активно обсуждать в соцсетях странные, по их мнению, следы в небе: пересекаясь, полосы образовывают "сетку" и не рассеиваются в течение длительного времени.
В Росгидромете пояснили, что это всего лишь "инверсионные следы самолетов".
"Следы от самолета могут оставаться в небе очень долго по различным причинам. Например, по причине того, что влажность окружающего воздуха меньше, чем следа. Сконденсированные или сублимированные частицы воды испаряются, и след со временем исчезает", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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ОтрадноеМоскваГидрометцентр
 
 
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