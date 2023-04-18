https://ria.ru/20230418/rosatom-1866049234.html

"Росатом" создал технологию выпуска металла для "меганаучных" установок

"Росатом" создал технологию выпуска металла для "меганаучных" установок - РИА Новости, 18.04.2023

"Росатом" создал технологию выпуска металла для "меганаучных" установок

Специалисты топливной компании "Росатома" ТВЭЛ завершили разработку отечественной технологии изготовления листов из ниобия особой чистоты, применяемых при... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:51

2023-04-18T12:51

2023-04-18T12:51

наука

технологии

россия

китай

япония

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

европейская организация по ядерным исследованиям

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты топливной компании "Росатома" ТВЭЛ завершили разработку отечественной технологии изготовления листов из ниобия особой чистоты, применяемых при создании крупнейших исследовательских "меганаучных" установок, интерес к этому результату проявляют ученые из Азии, сообщила пресс-служба ТВЭЛ. Листы из высокочистого ниобия используются в качестве основы для изготовления сверхпроводящих резонаторов – устройств, создающих электрическое поле для ускорения элементарных заряженных частиц: протонов, ионов и электронов. Именно ускорители частиц являются основным инструментом учёных в современной экспериментальной физике. Технологии на базе сверхпроводящих резонаторов заложены в основу исследовательских установок крупнейших научных проектов класса "мегасайенс", таких как NICA (Дубна, Россия), XFEL (Германия, с участием России), FCC (Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН, Швейцария), CEPC (Китай), ILC (Япония), MYRRHA (Бельгия). Несмотря на то, что "Росатом" обладает компетенциями в изготовлении сверхпроводников на уровне мировых лидеров, до настоящего времени в России отсутствовало производство листов из высокочистого ниобия. Такой технологией владели лишь несколько компаний из Японии, США, Китая и Евросоюза. Российскую технологию производства этих листов разработали специалисты предприятий ТВЭЛ - "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара" (Москва) и "Чепецкого механического завода" (Глазов, Удмуртия). "Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ расширила линейку инновационных продуктов мирового уровня и готова обеспечить продукцией из высокочистого ниобия научные проекты класса "мегасайенс". Это достижение укрепляет не только технологический суверенитет России в проведении научных исследований, но и экспортный потенциал. В частности, интерес к нашему резонаторному ниобию проявляют ученые из Азиатского региона для создания собственного прототипа сверхпроводящего линейного ускорителя частиц нового типа", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении.

https://ria.ru/20230411/toplivo-1864486543.html

https://ria.ru/20230410/superreaktor-1864239254.html

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китай

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, китай, япония, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, европейская организация по ядерным исследованиям