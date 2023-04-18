"Росатом" создал технологию выпуска металла для "меганаучных" установок
"Росатом" создал импортозамещающую технологию выпуска металла для меганаучных установок
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Специалисты топливной компании "Росатома" ТВЭЛ завершили разработку отечественной технологии изготовления листов из ниобия особой чистоты, применяемых при создании крупнейших исследовательских "меганаучных" установок, интерес к этому результату проявляют ученые из Азии, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
Листы из высокочистого ниобия используются в качестве основы для изготовления сверхпроводящих резонаторов – устройств, создающих электрическое поле для ускорения элементарных заряженных частиц: протонов, ионов и электронов. Именно ускорители частиц являются основным инструментом учёных в современной экспериментальной физике. Технологии на базе сверхпроводящих резонаторов заложены в основу исследовательских установок крупнейших научных проектов класса "мегасайенс", таких как NICA (Дубна, Россия), XFEL (Германия, с участием России), FCC (Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН, Швейцария), CEPC (Китай), ILC (Япония), MYRRHA (Бельгия).
Несмотря на то, что "Росатом" обладает компетенциями в изготовлении сверхпроводников на уровне мировых лидеров, до настоящего времени в России отсутствовало производство листов из высокочистого ниобия. Такой технологией владели лишь несколько компаний из Японии, США, Китая и Евросоюза.
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"Идея создания собственной российской технологии изготовления материалов из сверхчистого ниобия впервые возникла в результате многолетнего научного сотрудничества топливной компании ТВЭЛ с ЦЕРН в разработке сверхпроводящих ниобий-оловянных стрендов для ускорителей частиц. В качестве исходных требований к листам из ниобия была использована спецификация ЦЕРН, соответствующая самым высоким показателям для подобных материалов, достигнутых в мире на сегодняшний день", - говорится в сообщении.
Российскую технологию производства этих листов разработали специалисты предприятий ТВЭЛ - "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара" (Москва) и "Чепецкого механического завода" (Глазов, Удмуртия).
"Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ расширила линейку инновационных продуктов мирового уровня и готова обеспечить продукцией из высокочистого ниобия научные проекты класса "мегасайенс". Это достижение укрепляет не только технологический суверенитет России в проведении научных исследований, но и экспортный потенциал. В частности, интерес к нашему резонаторному ниобию проявляют ученые из Азиатского региона для создания собственного прототипа сверхпроводящего линейного ускорителя частиц нового типа", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении.