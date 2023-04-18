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Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов - РИА Новости, 18.04.2023
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09:48 18.04.2023 (обновлено: 10:36 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/rezervy-1865988549.html
Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов
Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов - РИА Новости, 18.04.2023
Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов
ЦБ РФ продолжает работу для возвращения "замороженных" резервов в евро и долларах, есть переговорная позиция по этому вопросу, следует из слов главы Банка... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T09:48
2023-04-18T10:36
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает работу для возвращения "замороженных" резервов в евро и долларах, есть переговорная позиция по этому вопросу, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной."Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу", - сказала Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.Также глава регулятора отметила, что сейчас ЦБ формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля."Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать – у нашей страны есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html
https://ria.ru/20230417/rezerv-1865723164.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Санкции в отношении России
Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов

Набиуллина: ЦБ продолжает работу по возвращению замороженных резервов в долларах и евро

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает работу для возвращения "замороженных" резервов в евро и долларах, есть переговорная позиция по этому вопросу, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
"Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу", - сказала Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.
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Также глава регулятора отметила, что сейчас ЦБ формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля.
"Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать – у нашей страны есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах", - добавила Набиуллина.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаСанкции в отношении России
 
 
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