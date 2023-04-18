https://ria.ru/20230418/rezervy-1865988549.html

Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов

Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов - РИА Новости, 18.04.2023

Набиуллина рассказала о переговорах по возвращению замороженных резервов

ЦБ РФ продолжает работу для возвращения "замороженных" резервов в евро и долларах, есть переговорная позиция по этому вопросу, следует из слов главы Банка... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T09:48

2023-04-18T09:48

2023-04-18T10:36

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. ЦБ РФ продолжает работу для возвращения "замороженных" резервов в евро и долларах, есть переговорная позиция по этому вопросу, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной."Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу", - сказала Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.Также глава регулятора отметила, что сейчас ЦБ формирует резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется наша внешняя торговля."Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать – у нашей страны есть подушка безопасности в не подверженных санкциям активах", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html

https://ria.ru/20230417/rezerv-1865723164.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции в отношении россии