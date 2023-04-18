https://ria.ru/20230418/repressii-1866057712.html
Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике
Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике - РИА Новости, 18.04.2023
Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике
Госдума приняла проект обращения о недопустимости репрессивной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:25
2023-04-18T13:25
2023-04-18T13:57
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума приняла проект обращения о недопустимости репрессивной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан.Нижняя палата парламента потребовала от руководства стран Прибалтики прекратить ущемление их прав и соблюдать принципы международного права.Авторы документа указали, что в Латвии, Литве и Эстонии поощряют национализм и нетерпимость к русским, травлю детей в школах, преследование журналистов и подмену исторических фактов. Парламентарии назвали "преступным" курс на "тотальное вытеснение русского языка изо всех сфер общественной жизни".При этом, говорится в обращении, Запад закрывает глаза на неисполнение прибалтийскими странами международных обязательств и пренебрежение нормами Всеобщей декларации прав человека. Депутаты указывали на нарушение обязательств по:Документ внес в Госдуму комитет по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html
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в мире, прибалтика, латвия, литва, госдума рф, снг
В мире, Прибалтика, Латвия, Литва, Госдума РФ, СНГ
Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике
Госдума приняла обращение о недопустимости репрессий против русскоязычных в Прибалтике