https://ria.ru/20230418/repressii-1866057712.html

Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике

Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике - РИА Новости, 18.04.2023

Госдума приняла обращение против дискриминации русскоязычных в Прибалтике

Госдума приняла проект обращения о недопустимости репрессивной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:25

2023-04-18T13:25

2023-04-18T13:57

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госдума приняла проект обращения о недопустимости репрессивной политики Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан.Нижняя палата парламента потребовала от руководства стран Прибалтики прекратить ущемление их прав и соблюдать принципы международного права.Авторы документа указали, что в Латвии, Литве и Эстонии поощряют национализм и нетерпимость к русским, травлю детей в школах, преследование журналистов и подмену исторических фактов. Парламентарии назвали "преступным" курс на "тотальное вытеснение русского языка изо всех сфер общественной жизни".При этом, говорится в обращении, Запад закрывает глаза на неисполнение прибалтийскими странами международных обязательств и пренебрежение нормами Всеобщей декларации прав человека. Депутаты указывали на нарушение обязательств по:Документ внес в Госдуму комитет по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

https://ria.ru/20230125/pribaltika-1847239385.html

https://ria.ru/20230417/rusofobiya-1865813772.html

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в мире, прибалтика, латвия, литва, госдума рф, снг