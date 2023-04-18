https://ria.ru/20230418/razvitie-1866035599.html
Правительство РФ утвердило развитие цифровой платформы "Мой экспорт"
Правительство РФ утвердило развитие цифровой платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 18.04.2023
Правительство РФ утвердило развитие цифровой платформы "Мой экспорт"
В рамках развития цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") в 2023-2024 годах будет создан единый каталог услуг и федеральных и региональных мер... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:06
2023-04-18T12:06
2023-04-18T12:06
российский экспортный центр (рэц)
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В рамках развития цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") в 2023-2024 годах будет создан единый каталог услуг и федеральных и региональных мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, сформирован единый реестр экспортеров и импортеров и организованы комфортные условия для их взаимодействия с органами власти эти и другие меры предполагается реализовать, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.При разработке документа учитывались внутренние и внешние вызовы для развития внешней торговли страны. Главная задача - упростить получение и расширить доступность услуг для экспортеров и импортеров, используя цифровую платформу "Мой экспорт"."Первостепенная задача развития платформы - помочь российскому предпринимателю освоить внешние рынки, сопроводить его на каждом шаге экспортного пути. И сделать это максимально для него удобно - в "цифре". Работа в этом направлении идет постоянно, мы учитываем потребности экспортеров, эффективно взаимодействуем с ведомствами. При этом понимаем, что необходимо прежде всего совершенствовать процессы и еще больше их унифицировать. Меры, которые указаны в Распоряжении правительства, помогут быстрее и эффективнее выполнять эти задачи", - сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Мы продолжаем формировать прочную правовую основу для цифровизации регулирования сферы внешнеэкономической деятельности, нацеленную на упрощение электронного взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти и организациями, повышение прозрачности прохождения обязательных процедур при реализации внешнеторговых операций", - отметил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев.Для того, чтобы экспортерам было проще и удобнее взаимодействовать с ведомствами в электронном формате, планируется сформировать единый полный перечень услуг и мер поддержки на региональном и федеральном уровнях в сфере внешнеторговой деятельности и усовершенствовать работу государственных информационных систем, которые предоставляют доступ к таким услугам.Кроме того, предполагается интегрировать цифровую платформу "Мой экспорт" с информационными системами органов государственной власти и организаций. Это позволит оперативно уведомлять пользователей о возможности получения услуг и мер поддержки, а также направлять информацию о статусе оказания этих услуг и их результатах.Также планируется разработать нормативно-правовую и технологическую основу для оперативного и удобного формата взаимодействия предпринимателей с ведомствами, в том числе в части рассмотрения обращений, и создать единый реестр участников внешнеторговой деятельности. Это позволит органам власти более эффективно оказывать поддержку экспортерам и импортерам, исходя из конкретных бизнес-ситуаций. Кроме того, ведомства смогут проводить мониторинг активности бизнеса, качественно формировать персонифицированную среду личных кабинетов предпринимателей, направлять им актуальные предложения.Координировать работу по развитию цифровой платформы будут Минэкономразвития и Российский экспортный центр, который является ее оператором.
https://ria.ru/20230418/rets-1866016757.html
https://ria.ru/20230414/rets-1865257761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В рамках развития цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") в 2023-2024 годах будет создан единый каталог услуг и федеральных и региональных мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, сформирован единый реестр экспортеров и импортеров и организованы комфортные условия для их взаимодействия с органами власти эти и другие меры предполагается реализовать, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
При разработке документа учитывались внутренние и внешние вызовы для развития внешней торговли страны. Главная задача - упростить получение и расширить доступность услуг для экспортеров и импортеров, используя цифровую платформу "Мой экспорт".
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"Первостепенная задача развития платформы - помочь российскому предпринимателю освоить внешние рынки, сопроводить его на каждом шаге экспортного пути. И сделать это максимально для него удобно - в "цифре". Работа в этом направлении идет постоянно, мы учитываем потребности экспортеров, эффективно взаимодействуем с ведомствами. При этом понимаем, что необходимо прежде всего совершенствовать процессы и еще больше их унифицировать. Меры, которые указаны в Распоряжении правительства, помогут быстрее и эффективнее выполнять эти задачи", - сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина
.
"Мы продолжаем формировать прочную правовую основу для цифровизации регулирования сферы внешнеэкономической деятельности, нацеленную на упрощение электронного взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти и организациями, повышение прозрачности прохождения обязательных процедур при реализации внешнеторговых операций", - отметил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев
.
Для того, чтобы экспортерам было проще и удобнее взаимодействовать с ведомствами в электронном формате, планируется сформировать единый полный перечень услуг и мер поддержки на региональном и федеральном уровнях в сфере внешнеторговой деятельности и усовершенствовать работу государственных информационных систем, которые предоставляют доступ к таким услугам.
Кроме того, предполагается интегрировать цифровую платформу "Мой экспорт" с информационными системами органов государственной власти и организаций. Это позволит оперативно уведомлять пользователей о возможности получения услуг и мер поддержки, а также направлять информацию о статусе оказания этих услуг и их результатах.
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Также планируется разработать нормативно-правовую и технологическую основу для оперативного и удобного формата взаимодействия предпринимателей с ведомствами, в том числе в части рассмотрения обращений, и создать единый реестр участников внешнеторговой деятельности. Это позволит органам власти более эффективно оказывать поддержку экспортерам и импортерам, исходя из конкретных бизнес-ситуаций. Кроме того, ведомства смогут проводить мониторинг активности бизнеса, качественно формировать персонифицированную среду личных кабинетов предпринимателей, направлять им актуальные предложения.
Координировать работу по развитию цифровой платформы будут Минэкономразвития
и Российский экспортный центр, который является ее оператором.