https://ria.ru/20230418/razgrablenie-1866203944.html
В Судане разграбили офис управления ООН по гуманитарным вопросам
В Судане разграбили офис управления ООН по гуманитарным вопросам - РИА Новости, 18.04.2023
В Судане разграбили офис управления ООН по гуманитарным вопросам
Офис управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в суданском Дарфуре был разграблен в ходе столкновений, сообщил в Twitter замгенсека ООН по... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T23:44
2023-04-18T23:44
2023-04-18T23:44
мартин гриффитс
судан
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ООН, 18 апр - РИА Новости. Офис управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в суданском Дарфуре был разграблен в ходе столкновений, сообщил в Twitter замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, ООН получает сообщения о нападениях и сексуальном насилии в отношении гуманитарных работников. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией, которые, по данным ООН, унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.
https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html
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мартин гриффитс, судан, в мире, оон, происшествия
Мартин Гриффитс, Судан, В мире, ООН, Происшествия
В Судане разграбили офис управления ООН по гуманитарным вопросам
В суданском Дарфуре разграбили офис управления ООН по координации гуманитарных вопросов
ООН, 18 апр - РИА Новости. Офис управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в суданском Дарфуре был разграблен в ходе столкновений, сообщил в Twitter замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«
"В Судане продолжаются нападения на гуманитарных работников и объекты... А вчера наш офис УКГВ в Судане в Южном Дарфуре был разграблен. Это неприемлемо и должно прекратиться", - написал Гриффитс.
По его словам, ООН получает сообщения о нападениях и сексуальном насилии в отношении гуманитарных работников.
В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией, которые, по данным ООН, унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.
Судан выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране