https://ria.ru/20230418/razgrablenie-1866203944.html

В Судане разграбили офис управления ООН по гуманитарным вопросам

В Судане разграбили офис управления ООН по гуманитарным вопросам - РИА Новости, 18.04.2023

В Судане разграбили офис управления ООН по гуманитарным вопросам

Офис управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в суданском Дарфуре был разграблен в ходе столкновений, сообщил в Twitter замгенсека ООН по... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T23:44

2023-04-18T23:44

2023-04-18T23:44

мартин гриффитс

судан

в мире

оон

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564188_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69dfcb64313fecf9e095bbc8b3da993c.jpg

ООН, 18 апр - РИА Новости. Офис управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в суданском Дарфуре был разграблен в ходе столкновений, сообщил в Twitter замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, ООН получает сообщения о нападениях и сексуальном насилии в отношении гуманитарных работников. В Судане с 15 апреля идут бои между СБР и регулярной армией, которые, по данным ООН, унесли жизни 185 человек, ранены 1,8 тысячи. Во вторник утром СБР заявили об одобрении перемирия на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу. Позднее член Суверенного совета Судана Шамс ад-Дин аль-Каббаши заявил, что армия согласилась на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск). Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следить за тем, как его придерживаются СБР. Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.

https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мартин гриффитс, судан, в мире, оон, происшествия