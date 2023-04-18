https://ria.ru/20230418/rakety-1866177936.html

Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню

Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню - РИА Новости, 18.04.2023

Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню могла бы способствовать улучшению оборонных возможностей острова. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:52

2023-04-18T19:52

2023-04-18T19:52

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню могла бы способствовать улучшению оборонных возможностей острова. Ранее в понедельник американские СМИ сообщили, что остров планирует приобрести у американской авиастроительной компании Boeing до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения возможного нападения со стороны Пекина. Стоимость контракта оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Сообщалось, что ранее Тайвань закупал у Boeing ракеты Harpoon корабельного базирования. "Думаю, вы видели сообщения СМИ, что они (руководство Тайваня - ред.) пытаются закупить противокорабельные ракеты Harpoon, что могло бы быть очень и очень полезно", - сказал представитель Пентагона, косвенно подтвердив публикации о покупке Тайванем соответствующего вооружения. По данным агентства Блумберг, которое ссылается на собственные источники, эта покупка завершит сделку, одобренную США еще в 2020 году. Любое взаимодействие США и Тайваня вызывает резко негативную реакцию властей КНР: Пекин категорически против поставок американского вооружения острову. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, министерство обороны сша