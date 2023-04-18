https://ria.ru/20230418/rakety-1866177936.html
Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню
Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню - РИА Новости, 18.04.2023
Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню могла бы способствовать улучшению оборонных возможностей острова. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:52
2023-04-18T19:52
2023-04-18T19:52
в мире
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню могла бы способствовать улучшению оборонных возможностей острова. Ранее в понедельник американские СМИ сообщили, что остров планирует приобрести у американской авиастроительной компании Boeing до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения возможного нападения со стороны Пекина. Стоимость контракта оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Сообщалось, что ранее Тайвань закупал у Boeing ракеты Harpoon корабельного базирования. "Думаю, вы видели сообщения СМИ, что они (руководство Тайваня - ред.) пытаются закупить противокорабельные ракеты Harpoon, что могло бы быть очень и очень полезно", - сказал представитель Пентагона, косвенно подтвердив публикации о покупке Тайванем соответствующего вооружения. По данным агентства Блумберг, которое ссылается на собственные источники, эта покупка завершит сделку, одобренную США еще в 2020 году. Любое взаимодействие США и Тайваня вызывает резко негативную реакцию властей КНР: Пекин категорически против поставок американского вооружения острову. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, министерство обороны сша
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США
Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню
Пентагон: поставки противокорабельных ракет Harpoon улучшат оборонные возможности Тайваня
ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню могла бы способствовать улучшению оборонных возможностей острова.
«
"Дать Тайваню возможность защищать себя против угроз, с которыми они сталкиваются, это, по моему мнению, имеет важное значение для нас", - сказал Кендалл на слушаниях в сенатском комитете по бюджету.
Ранее в понедельник американские СМИ сообщили, что остров планирует приобрести у американской авиастроительной компании Boeing до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения возможного нападения со стороны Пекина
. Стоимость контракта оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Сообщалось, что ранее Тайвань закупал у Boeing ракеты Harpoon корабельного базирования.
"Думаю, вы видели сообщения СМИ, что они (руководство Тайваня - ред.) пытаются закупить противокорабельные ракеты Harpoon, что могло бы быть очень и очень полезно", - сказал представитель Пентагона, косвенно подтвердив публикации о покупке Тайванем соответствующего вооружения.
СМИ: в утекших материалах США обнаружили оценку военной готовности Тайваня
По данным агентства Блумберг, которое ссылается на собственные источники, эта покупка завершит сделку, одобренную США еще в 2020 году. Любое взаимодействие США и Тайваня вызывает резко негативную реакцию властей КНР
: Пекин категорически против поставок американского вооружения острову.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем