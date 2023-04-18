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Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню - РИА Новости, 18.04.2023
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19:52 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/rakety-1866177936.html
Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню
Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню - РИА Новости, 18.04.2023
Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню могла бы способствовать улучшению оборонных возможностей острова. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:52
2023-04-18T19:52
в мире
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню могла бы способствовать улучшению оборонных возможностей острова. Ранее в понедельник американские СМИ сообщили, что остров планирует приобрести у американской авиастроительной компании Boeing до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения возможного нападения со стороны Пекина. Стоимость контракта оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Сообщалось, что ранее Тайвань закупал у Boeing ракеты Harpoon корабельного базирования. "Думаю, вы видели сообщения СМИ, что они (руководство Тайваня - ред.) пытаются закупить противокорабельные ракеты Harpoon, что могло бы быть очень и очень полезно", - сказал представитель Пентагона, косвенно подтвердив публикации о покупке Тайванем соответствующего вооружения. По данным агентства Блумберг, которое ссылается на собственные источники, эта покупка завершит сделку, одобренную США еще в 2020 году. Любое взаимодействие США и Тайваня вызывает резко негативную реакцию властей КНР: Пекин категорически против поставок американского вооружения острову. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230415/utechka-1865573954.html
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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, министерство обороны сша
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США
Пентагон прокомментировал сообщения о поставке ракет Harpoon Тайваню

Пентагон: поставки противокорабельных ракет Harpoon улучшат оборонные возможности Тайваня

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл считает, что поставка противокорабельных ракет Harpoon Тайваню могла бы способствовать улучшению оборонных возможностей острова.
«
"Дать Тайваню возможность защищать себя против угроз, с которыми они сталкиваются, это, по моему мнению, имеет важное значение для нас", - сказал Кендалл на слушаниях в сенатском комитете по бюджету.
Ранее в понедельник американские СМИ сообщили, что остров планирует приобрести у американской авиастроительной компании Boeing до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения возможного нападения со стороны Пекина. Стоимость контракта оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Сообщалось, что ранее Тайвань закупал у Boeing ракеты Harpoon корабельного базирования.
"Думаю, вы видели сообщения СМИ, что они (руководство Тайваня - ред.) пытаются закупить противокорабельные ракеты Harpoon, что могло бы быть очень и очень полезно", - сказал представитель Пентагона, косвенно подтвердив публикации о покупке Тайванем соответствующего вооружения.
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По данным агентства Блумберг, которое ссылается на собственные источники, эта покупка завершит сделку, одобренную США еще в 2020 году. Любое взаимодействие США и Тайваня вызывает резко негативную реакцию властей КНР: Пекин категорически против поставок американского вооружения острову.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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