https://ria.ru/20230418/putin-1866177781.html

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным - РИА Новости, 18.04.2023

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным

Точной даты проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:49

2023-04-18T19:49

2023-04-18T19:54

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Точной даты проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появлялись сообщения о проведении мероприятия в июне."Пока нет точной даты", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220804/peskov-1807299826.html

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2023

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дмитрий песков, владимир путин