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В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным - РИА Новости, 18.04.2023
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19:49 18.04.2023 (обновлено: 19:54 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/putin-1866177781.html
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным - РИА Новости, 18.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным
Точной даты проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:49
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Точной даты проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появлялись сообщения о проведении мероприятия в июне."Пока нет точной даты", - сказал Песков.
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дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным

Песков заявил, что точной даты проведения прямой линии с Путиным пока нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Точной даты проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о проведении мероприятия в июне.
"Пока нет точной даты", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Песков допустил, что "Прямую линию" объединят с пресс-конференцией Путина
4 августа 2022, 17:59
 
Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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