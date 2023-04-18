https://ria.ru/20230418/putin-1866177781.html
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным - РИА Новости, 18.04.2023
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным
Точной даты проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:49
2023-04-18T19:49
2023-04-18T19:54
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Точной даты проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появлялись сообщения о проведении мероприятия в июне."Пока нет точной даты", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220804/peskov-1807299826.html
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дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным
Песков заявил, что точной даты проведения прямой линии с Путиным пока нет