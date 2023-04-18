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Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах - РИА Новости, 18.04.2023
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15:10 18.04.2023 (обновлено: 15:18 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/putin-1866092834.html
Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах
Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах - РИА Новости, 18.04.2023
Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах
Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, пожелав ему успехов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:10
2023-04-18T15:18
политика
псковская область
владимир путин
михаил ведерников
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, пожелав ему успехов.В ходе рабочей встречи во вторник Ведерников проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии региона."Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области", - сказал Ведерников."Михаил Юрьевич, команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха", - отреагировал Путин, посоветовав прежде всего обращаться за поддержкой к людям.
https://ria.ru/20230418/putin-1865971297.html
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политика, псковская область, владимир путин, михаил ведерников
Политика, Псковская область, Владимир Путин, Михаил Ведерников
Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах

Путин поддержал намерение главы Псковской области Ведерникова участвовать в выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, пожелав ему успехов.
В ходе рабочей встречи во вторник Ведерников проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии региона.
"Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области", - сказал Ведерников.
"Михаил Юрьевич, команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха", - отреагировал Путин, посоветовав прежде всего обращаться за поддержкой к людям.
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ПолитикаПсковская областьВладимир ПутинМихаил Ведерников
 
 
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