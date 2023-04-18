https://ria.ru/20230418/putin-1866092834.html
Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах
Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах - РИА Новости, 18.04.2023
Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах
Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, пожелав ему успехов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:10
2023-04-18T15:10
2023-04-18T15:18
политика
псковская область
владимир путин
михаил ведерников
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, пожелав ему успехов.В ходе рабочей встречи во вторник Ведерников проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии региона."Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области", - сказал Ведерников."Михаил Юрьевич, команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха", - отреагировал Путин, посоветовав прежде всего обращаться за поддержкой к людям.
https://ria.ru/20230418/putin-1865971297.html
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, псковская область, владимир путин, михаил ведерников
Политика, Псковская область, Владимир Путин, Михаил Ведерников
Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах
Путин поддержал намерение главы Псковской области Ведерникова участвовать в выборах
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, пожелав ему успехов.
В ходе рабочей встречи во вторник Ведерников
проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии региона.
"Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области", - сказал Ведерников.
"Михаил Юрьевич, команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха", - отреагировал Путин, посоветовав прежде всего обращаться за поддержкой к людям.
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