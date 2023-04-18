https://ria.ru/20230418/putin-1866092834.html

Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах

Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах - РИА Новости, 18.04.2023

Путин поддержал намерение главы Псковской области участвовать в выборах

Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, пожелав ему успехов. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T15:10

2023-04-18T15:10

2023-04-18T15:18

политика

псковская область

владимир путин

михаил ведерников

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участвовать в выборах, пожелав ему успехов.В ходе рабочей встречи во вторник Ведерников проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии региона."Если доверите и люди поддержат, мы готовы пройти единый день голосования и продолжить эту работу в интересах жителей нашей Псковской области", - сказал Ведерников."Михаил Юрьевич, команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха", - отреагировал Путин, посоветовав прежде всего обращаться за поддержкой к людям.

https://ria.ru/20230418/putin-1865971297.html

псковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, псковская область, владимир путин, михаил ведерников