https://ria.ru/20230418/putin-1866040623.html

Путин встретится с губернатором Псковской области

Путин встретится с губернатором Псковской области - РИА Новости, 18.04.2023

Путин встретится с губернатором Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:24

2023-04-18T12:24

2023-04-18T12:24

политика

псковская область

россия

михаил ведерников

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Ново-Огарево, продолжит разные встречи, в том числе у него будет с докладом глава Псковской области Ведерников", - сказал он журналистом. Песков отметил, что президент традиционно продолжает работать по региональной тематике.

https://ria.ru/20230418/vizit-1866030514.html

псковская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, псковская область, россия, михаил ведерников, дмитрий песков, владимир путин