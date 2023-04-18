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Путин встретится с губернатором Псковской области - РИА Новости, 18.04.2023
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12:24 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/putin-1866040623.html
Путин встретится с губернатором Псковской области
Путин встретится с губернатором Псковской области - РИА Новости, 18.04.2023
Путин встретится с губернатором Псковской области
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:24
2023-04-18T12:24
политика
псковская область
россия
михаил ведерников
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент работает в Ново-Огарево, продолжит разные встречи, в том числе у него будет с докладом глава Псковской области Ведерников", - сказал он журналистом. Песков отметил, что президент традиционно продолжает работать по региональной тематике.
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политика, псковская область, россия, михаил ведерников, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Псковской области

Президент Путин 18 апреля встретится с губернатором Псковской области Ведерниковым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Ново-Огарево, продолжит разные встречи, в том числе у него будет с докладом глава Псковской области Ведерников", - сказал он журналистом.
Песков отметил, что президент традиционно продолжает работать по региональной тематике.
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ПолитикаПсковская областьРоссияМихаил ВедерниковДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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