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Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 18.04.2023 (обновлено: 13:05 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/putin-1866040432.html
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации
Поездка Владимира Путина в зону специальной военной операции состоялась 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:23
2023-04-18T13:05
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
луганская народная республика
дмитрий песков
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в зону специальной военной операции состоялась 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это было вчера. Действительно, президент когда икону дарил, что сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней, отмечается, и сейчас, тем более, пасхальная неделя", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал предположения некоторых телеграм-каналов, что поездка Путина состоялась до Пасхи, которую православные христиане в этом году отмечали 16 апреля.Песков отметил, что комментаторы ухватились за одну из фраз президента и сразу начали выдвигать ошибочные гипотезы.Сегодня стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады о ситуации на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
https://ria.ru/20230418/putin-1865973349.html
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владимир путин, безопасность, россия, луганская народная республика, дмитрий песков, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации

Песков сообщил, что Путин посетил зону специальной военной операции 17 апреля

© Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
© Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в зону специальной военной операции состоялась 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это было вчера. Действительно, президент когда икону дарил, что сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней, отмечается, и сейчас, тем более, пасхальная неделя", — сказал представитель Кремля.
Так он прокомментировал предположения некоторых телеграм-каналов, что поездка Путина состоялась до Пасхи, которую православные христиане в этом году отмечали 16 апреля.
Песков отметил, что комментаторы ухватились за одну из фраз президента и сразу начали выдвигать ошибочные гипотезы.
Сегодня стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады о ситуации на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Вчера, 07:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДмитрий ПесковХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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