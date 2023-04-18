https://ria.ru/20230418/putin-1866040432.html
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации
Поездка Владимира Путина в зону специальной военной операции состоялась 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:23
2023-04-18T12:23
2023-04-18T13:05
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
луганская народная республика
дмитрий песков
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в зону специальной военной операции состоялась 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это было вчера. Действительно, президент когда икону дарил, что сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней, отмечается, и сейчас, тем более, пасхальная неделя", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал предположения некоторых телеграм-каналов, что поездка Путина состоялась до Пасхи, которую православные христиане в этом году отмечали 16 апреля.Песков отметил, что комментаторы ухватились за одну из фраз президента и сразу начали выдвигать ошибочные гипотезы.Сегодня стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР. Он заслушал доклады о ситуации на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
https://ria.ru/20230418/putin-1865973349.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, луганская народная республика, дмитрий песков, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков сообщил, когда состоялась поездка Путина в зону спецоперации
Песков сообщил, что Путин посетил зону специальной военной операции 17 апреля
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Путина в зону специальной военной операции состоялась 17 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это было вчера. Действительно, президент когда икону дарил, что сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней, отмечается, и сейчас, тем более, пасхальная неделя", — сказал представитель Кремля.
Так он прокомментировал предположения некоторых телеграм-каналов, что поездка Путина состоялась до Пасхи, которую православные христиане в этом году отмечали 16 апреля.
Песков отметил, что комментаторы ухватились за одну из фраз президента и сразу начали выдвигать ошибочные гипотезы.
Сегодня стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" и штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР
. Он заслушал доклады о ситуации на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях, а также поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее