https://ria.ru/20230418/putin-1865973349.html
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее - РИА Новости, 18.04.2023
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:54
2023-04-18T07:54
2023-04-18T07:54
херсонская область
владимир путин
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике заранее не готовились, рассказали в пресс-службе главы государства. "Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились", - сообщили в Кремле. В ходе поездок глава государства заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.
https://ria.ru/20230418/putin-1865972720.html
херсонская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a05035fe0d418a8f18c506308a9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир путин, луганская народная республика, россия
Херсонская область , Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Кремль: рабочие поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее