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Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее - РИА Новости, 18.04.2023
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07:54 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/putin-1865973349.html
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее - РИА Новости, 18.04.2023
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее
Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:54
2023-04-18T07:54
херсонская область
владимир путин
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике заранее не готовились, рассказали в пресс-службе главы государства. "Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились", - сообщили в Кремле. В ходе поездок глава государства заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.
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херсонская область
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херсонская область , владимир путин, луганская народная республика, россия
Херсонская область , Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия
Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее

Кремль: рабочие поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике заранее не готовились, рассказали в пресс-службе главы государства.
"Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились", - сообщили в Кремле.
Посещение Путиным штабов войск в новых регионах - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Путин в штабе "Восток" в ЛНР принял доклады офицеров об обстановке
07:46
В ходе поездок глава государства заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.
 
Херсонская областьВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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