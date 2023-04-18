https://ria.ru/20230418/putin-1865973349.html

Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее

Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее - РИА Новости, 18.04.2023

Кремль: поездки Путина в штабы "Днепр" и "Восток" не готовились заранее

Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:54

2023-04-18T07:54

2023-04-18T07:54

херсонская область

владимир путин

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рабочие поездки президента РФ Владимира Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике заранее не готовились, рассказали в пресс-службе главы государства. "Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику, а также совещания в штабах "Днепр" и "Восток" заранее не готовились", - сообщили в Кремле. В ходе поездок глава государства заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.

https://ria.ru/20230418/putin-1865972720.html

херсонская область

луганская народная республика

россия

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херсонская область , владимир путин, луганская народная республика, россия