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Путин во время посещения штаба "Днепр" поздравил военных с Пасхой - РИА Новости, 18.04.2023
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07:36 18.04.2023 (обновлено: 09:14 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/putin-1865971935.html
Путин во время посещения штаба "Днепр" поздравил военных с Пасхой
Путин во время посещения штаба "Днепр" поздравил военных с Пасхой - РИА Новости, 18.04.2023
Путин во время посещения штаба "Днепр" поздравил военных с Пасхой
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении поздравил военнослужащих с праздником Пасхи,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:36
2023-04-18T09:14
россия
владимир путин
пасха
воздушно-десантные войска россии
михаил теплинский
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе главы государства. "Глава государства поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи", - отметили в пресс-службе главы государства. Во время посещения штаба Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других высших офицеров о ситуации на херсонском и запорожском направлениях.
https://ria.ru/20230418/putin-1865971634.html
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россия, владимир путин, пасха, воздушно-десантные войска россии, михаил теплинский
Россия, Владимир Путин, Пасха, Воздушно-десантные войска России, Михаил Теплинский
Путин во время посещения штаба "Днепр" поздравил военных с Пасхой

Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" поздравил военных с Пасхой

© пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Кадр видео
© пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Глава государства поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи", - отметили в пресс-службе главы государства.
Бойцы ВДВ РФ на БТР 3Д во время боевого слаживания на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Путин в штабе "Днепр" выслушал доклад командующего ВДВ
дополняется ...
Во время посещения штаба Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других высших офицеров о ситуации на херсонском и запорожском направлениях.
 
РоссияВладимир ПутинПасхаВоздушно-десантные войска РоссииМихаил Теплинский
 
 
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