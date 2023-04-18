https://ria.ru/20230418/putin-1865971935.html

Путин во время посещения штаба "Днепр" поздравил военных с Пасхой

Путин во время посещения штаба "Днепр" поздравил военных с Пасхой - РИА Новости, 18.04.2023

Путин во время посещения штаба "Днепр" поздравил военных с Пасхой

Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении поздравил военнослужащих с праздником Пасхи,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T07:36

2023-04-18T07:36

2023-04-18T09:14

россия

владимир путин

пасха

воздушно-десантные войска россии

михаил теплинский

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на херсонском направлении поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе главы государства. "Глава государства поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи", - отметили в пресс-службе главы государства. Во время посещения штаба Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других высших офицеров о ситуации на херсонском и запорожском направлениях.

https://ria.ru/20230418/putin-1865971634.html

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россия, владимир путин, пасха, воздушно-десантные войска россии, михаил теплинский