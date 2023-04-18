https://ria.ru/20230418/putin-1865971297.html
Путин в штабе "Днепр" провел совещание с военными
Путин в штабе "Днепр" провел совещание с военными - РИА Новости, 18.04.2023
Путин в штабе "Днепр" провел совещание с военными
Президент РФ Владимир Путин на совещании в штабе "Днепр" попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлении и обменяться... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:25
2023-04-18T07:25
2023-04-18T07:26
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в штабе "Днепр" попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлении и обменяться информацией. Открывая совещание в штабе группировки войск "Днепр", президент сказал: "Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно". "Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией", - отметил Путин. "Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича (Теплинского) высказать свои соображения", - обратился президент к участникам совещания. "Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный". "Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили", - отметил глава государства.
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владимир путин, россия
Путин в штабе "Днепр" провел совещание с военными
Путин в штабе "Днепр" спросил мнение военных о ситуации на Херсонском направлении
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании в штабе "Днепр" попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлении и обменяться информацией.
Открывая совещание в штабе группировки войск "Днепр", президент сказал: "Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно". "Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией", - отметил Путин.
На Херсонском направлении ликвидировали более 30 украинских военнослужащих
"Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича (Теплинского) высказать свои соображения", - обратился президент к участникам совещания. "Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный". "Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили", - отметил глава государства.