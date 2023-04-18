https://ria.ru/20230418/putin-1865970077.html
Путин посетил штабы группировок "Днепр" и "Восток" в зоне спецоперации
Путин посетил штабы группировок "Днепр" и "Восток" в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.04.2023
Путин посетил штабы группировок "Днепр" и "Восток" в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии "Восток" в ЛНР,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T07:13
2023-04-18T07:13
2023-04-18T09:15
россия
херсонская область
владимир путин
михаил теплинский
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии "Восток" в ЛНР, сообщили в пресс-службе главы государства."Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", — уточнили в Кремле.На совещании президент попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией. Кроме того, глава государства попросил командующего ВДВ Михаила Теплинского высказать свои соображения о ситуации на фронте.Глава государства также посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Там он заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении.В обоих штабах Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон. Отдавая образ в штабе "Днепр", президент отметил, что раньше икона принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".Глава государства прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на вертолете, а затем на машине добрался до самого командного пункта. В штаб группировки "Восток" президент также переместился на вертолете.В середине марта Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, заслушав доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда военачальников.Перед этим президент посетил Мариуполь. Там он пообщался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению города и его окрестностей. Также глава государства встретился с жителями города.
https://ria.ru/20230320/mvd-1859161538.html
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Посещение Путиным штабов войск в новых регионах
Путин посетил штаб нацгвардии "Днепр" и "Восток", где принял доклады генерал-полковника Лапина, других высших офицеров об обстановке на этих направлениях.
2023-04-18T07:13
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россия, херсонская область , владимир путин, михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Михаил Теплинский, Воздушно-десантные войска России
Путин посетил штабы группировок "Днепр" и "Восток" в зоне спецоперации
Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии "Восток" в ЛНР, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", — уточнили в Кремле.
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На совещании президент попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией.
«
"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией", — отметил Путин.
Кроме того, глава государства попросил командующего ВДВ Михаила Теплинского высказать свои соображения о ситуации на фронте.
«
"Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он (Теплинский. — Прим. ред.) был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный, Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили", — отметил Путин.
Глава государства также посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Там он заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров об обстановке на этом направлении.
В обоих штабах Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон. Отдавая образ в штабе "Днепр", президент отметил, что раньше икона принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".
Глава государства прилетел в штаб группировки войск "Днепр" на вертолете, а затем на машине добрался до самого командного пункта. В штаб группировки "Восток" президент также переместился на вертолете.
В середине марта Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, заслушав доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова
и ряда военачальников.
Перед этим президент посетил Мариуполь. Там он пообщался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который рассказал о том, как идут работы по строительству и восстановлению города и его окрестностей. Также глава государства встретился с жителями города.
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