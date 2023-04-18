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Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова - РИА Новости, 18.04.2023
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23:27 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/pushkov-1866202413.html
Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова
Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова - РИА Новости, 18.04.2023
Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова
План президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта между РФ и Украиной – "игра в слова" и попытка остаться заметным в мировой политике,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T23:27
2023-04-18T23:27
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
алексей пушков
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта между РФ и Украиной – "игра в слова" и попытка остаться заметным в мировой политике, заявил глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как утверждает издание, план Макрона предполагает начало переговоров уже этим летом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от Парижа ничего по мирному плану урегулирования ситуации на Украине, до сих пор о существовании такой инициативы не знают. "Не надо иллюзий - нет никакой реальной "ставки Макрона на мирные соглашения". Это игра в слова и в мирные инициативы, чтобы оставаться на поверхности мировой политики и быть в ней заметным", - написал Пушков в своём телеграм-канале. По словам сенатора, "нового подхода", "учёта реалий" и "отказа от военной поддержки Украины" в плане Макрона нет. "Как и игра в "стратегическую автономию", эта "мирная инициатива" вряд ли будет иметь продолжение", - заключил парламентарий. Ранее Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть от других "в критических вопросах".
https://ria.ru/20230418/makron-1866012396.html
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, алексей пушков
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков
Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова

Пушков назвал план Макрона по урегулированию конфликта России с Украиной игрой в слова

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта между РФ и Украиной – "игра в слова" и попытка остаться заметным в мировой политике, заявил глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как утверждает издание, план Макрона предполагает начало переговоров уже этим летом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от Парижа ничего по мирному плану урегулирования ситуации на Украине, до сих пор о существовании такой инициативы не знают.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
СМИ: Франция подготовила план переговоров России и Украины этим летом
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"Не надо иллюзий - нет никакой реальной "ставки Макрона на мирные соглашения". Это игра в слова и в мирные инициативы, чтобы оставаться на поверхности мировой политики и быть в ней заметным", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
По словам сенатора, "нового подхода", "учёта реалий" и "отказа от военной поддержки Украины" в плане Макрона нет.
"Как и игра в "стратегическую автономию", эта "мирная инициатива" вряд ли будет иметь продолжение", - заключил парламентарий.
Ранее Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть от других "в критических вопросах".
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