https://ria.ru/20230418/pushkov-1866202413.html

Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова

Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова - РИА Новости, 18.04.2023

Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова

План президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта между РФ и Украиной – "игра в слова" и попытка остаться заметным в мировой политике,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T23:27

2023-04-18T23:27

2023-04-18T23:27

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта между РФ и Украиной – "игра в слова" и попытка остаться заметным в мировой политике, заявил глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как утверждает издание, план Макрона предполагает начало переговоров уже этим летом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от Парижа ничего по мирному плану урегулирования ситуации на Украине, до сих пор о существовании такой инициативы не знают. "Не надо иллюзий - нет никакой реальной "ставки Макрона на мирные соглашения". Это игра в слова и в мирные инициативы, чтобы оставаться на поверхности мировой политики и быть в ней заметным", - написал Пушков в своём телеграм-канале. По словам сенатора, "нового подхода", "учёта реалий" и "отказа от военной поддержки Украины" в плане Макрона нет. "Как и игра в "стратегическую автономию", эта "мирная инициатива" вряд ли будет иметь продолжение", - заключил парламентарий. Ранее Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть от других "в критических вопросах".

https://ria.ru/20230418/makron-1866012396.html

https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, алексей пушков