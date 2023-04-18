Пушков назвал мирную инициативу Макрона игрой в слова
Пушков назвал план Макрона по урегулированию конфликта России с Украиной игрой в слова
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта между РФ и Украиной – "игра в слова" и попытка остаться заметным в мировой политике, заявил глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как утверждает издание, план Макрона предполагает начало переговоров уже этим летом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от Парижа ничего по мирному плану урегулирования ситуации на Украине, до сих пор о существовании такой инициативы не знают.
"Не надо иллюзий - нет никакой реальной "ставки Макрона на мирные соглашения". Это игра в слова и в мирные инициативы, чтобы оставаться на поверхности мировой политики и быть в ней заметным", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
По словам сенатора, "нового подхода", "учёта реалий" и "отказа от военной поддержки Украины" в плане Макрона нет.
"Как и игра в "стратегическую автономию", эта "мирная инициатива" вряд ли будет иметь продолжение", - заключил парламентарий.
Ранее Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере оборонной промышленности, отметив, что европейские страны не должны зависеть от других "в критических вопросах".