https://ria.ru/20230418/pushilin-1866062870.html

ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, заявил Пушилин

ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.04.2023

ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, заявил Пушилин

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о заинтересованности в поставках белорусской техники в ДНР, в частности, продукции МАЗов. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:42

2023-04-18T13:42

2023-04-18T13:42

донецкая народная республика

белоруссия

донбасс

денис пушилин

александр лукашенко

минский автомобильный завод

экономика

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о заинтересованности в поставках белорусской техники в ДНР, в частности, продукции МАЗов. Как сообщает агентство Белта, ДНР заинтересована в поставках запчастей и организации техобслуживания для БЕЛАЗов, которые уже работают на Донбассе, а также в поставках новых единиц белорусской техники. Востребованной будет и продукция МАЗа. В свою очередь из ДНР в Белоруссию может поставляться каолиновая глина. "То есть акценты были на том, что будет взаимовыгодно. И здесь есть над чем поработать", - сказал Пушилин. Во вторник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Проговорили и военную обстановку - что происходит по факту. Но проговорили и следующий этап - восстановление. И это как раз уже про созидание. Важно было обозначить точки соприкосновения, взаимовыгодные места взаимодействия. На самом деле они есть", - сказал врио главы ДНР.

https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866025032.html

донецкая народная республика

белоруссия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, белоруссия, донбасс, денис пушилин, александр лукашенко, минский автомобильный завод, экономика