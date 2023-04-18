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ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.04.2023
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13:42 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/pushilin-1866062870.html
ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, заявил Пушилин
ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.04.2023
ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, заявил Пушилин
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о заинтересованности в поставках белорусской техники в ДНР, в частности, продукции МАЗов. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:42
2023-04-18T13:42
донецкая народная республика
белоруссия
донбасс
денис пушилин
александр лукашенко
минский автомобильный завод
экономика
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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о заинтересованности в поставках белорусской техники в ДНР, в частности, продукции МАЗов. Как сообщает агентство Белта, ДНР заинтересована в поставках запчастей и организации техобслуживания для БЕЛАЗов, которые уже работают на Донбассе, а также в поставках новых единиц белорусской техники. Востребованной будет и продукция МАЗа. В свою очередь из ДНР в Белоруссию может поставляться каолиновая глина. "То есть акценты были на том, что будет взаимовыгодно. И здесь есть над чем поработать", - сказал Пушилин. Во вторник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Проговорили и военную обстановку - что происходит по факту. Но проговорили и следующий этап - восстановление. И это как раз уже про созидание. Важно было обозначить точки соприкосновения, взаимовыгодные места взаимодействия. На самом деле они есть", - сказал врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230418/lukashenko-1866025032.html
донецкая народная республика
белоруссия
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донецкая народная республика, белоруссия, донбасс, денис пушилин, александр лукашенко, минский автомобильный завод, экономика
Донецкая Народная Республика, Белоруссия, Донбасс, Денис Пушилин, Александр Лукашенко, Минский автомобильный завод, Экономика
ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, заявил Пушилин

Пушилин: ДНР заинтересована в поставках белорусской техники, в том числе продукции МАЗов

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Минске
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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о заинтересованности в поставках белорусской техники в ДНР, в частности, продукции МАЗов.
Как сообщает агентство Белта, ДНР заинтересована в поставках запчастей и организации техобслуживания для БЕЛАЗов, которые уже работают на Донбассе, а также в поставках новых единиц белорусской техники. Востребованной будет и продукция МАЗа. В свою очередь из ДНР в Белоруссию может поставляться каолиновая глина. "То есть акценты были на том, что будет взаимовыгодно. И здесь есть над чем поработать", - сказал Пушилин.
Во вторник он встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Проговорили и военную обстановку - что происходит по факту. Но проговорили и следующий этап - восстановление. И это как раз уже про созидание. Важно было обозначить точки соприкосновения, взаимовыгодные места взаимодействия. На самом деле они есть", - сказал врио главы ДНР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и врио главы ДНР Денис Пушилин во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Лукашенко предложил Пушилину помощь в нормализации жизни в ДНР
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Донецкая Народная РеспубликаБелоруссияДонбассДенис ПушилинАлександр ЛукашенкоМинский автомобильный заводЭкономика
 
 
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