https://ria.ru/20230418/proval-1865963855.html

Переговоры Украины с Польшей потерпели фиаско

Переговоры Украины с Польшей потерпели фиаско - РИА Новости, 18.04.2023

Переговоры Украины с Польшей потерпели фиаско

Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции обернулись провалом, сообщил польский министр сельского хозяйства Роберт... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T04:36

2023-04-18T04:36

2023-04-18T09:12

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции обернулись провалом, сообщил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс на встрече с фермерами, передает радиостанция RMF FM.По данным радиостанции, переговоры обернулись фиаско из-за того, что сейчас стороны не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев.Телюс подчеркнул важность того, чтобы украинская продукция, ввозимая транзитом в республику, отправлялась в другие страны. "Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров", — заверил министр.Переговоры с представителями украинского правительства состоялись в понедельник. Ранее Телюс пояснял, что партии сельскохозяйственной продукции из постсоветской республики, поступая в Польшу под видом транзита, затем переоформлялись, оставаясь в стране, поскольку такая возможность существует в европейском праве.В 2022 году Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, и запустил сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна из республики. Предполагалось, что поставки будут направлены на мировой рынок и помогут Киеву увеличить объемы экспорта. В реальности основная масса вывозимой продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что привело к кризису аграрного перепроизводства в этих странах.В минувшую субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции. В Еврокомиссии обещали изучить это решение и назвали его неприемлемым. Впоследствии запрет на импорт ряда продуктов с Украины ввело правительство Словакии.

https://ria.ru/20230417/poteri-1865841612.html

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в мире, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия