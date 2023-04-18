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Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене - РИА Новости, 18.04.2023
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22:18 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/protest-1866196677.html
Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене
Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене - РИА Новости, 18.04.2023
Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене
Климатические активисты движения Letzte Generation планируют в мае "волну восстания" в Вене, чтобы оказать давление на австрийские власти, заставив их... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T22:18
2023-04-18T22:18
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австрия
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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Климатические активисты движения Letzte Generation планируют в мае "волну восстания" в Вене, чтобы оказать давление на австрийские власти, заставив их предпринять меры по защите климата, сообщил РИА Новости представитель движения. "Мы требуем, чтобы правительство придерживалось климатических целей, которые оно поставило перед собой. В настоящее время Австрия не выполняет эти цели", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230330/ekoaktivisty-1861901744.html
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в мире, вена, австрия
В мире, Вена, Австрия
Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене

Климатические активисты движения Letzte Generation проведут в мае "волну восстания" в Вене

© Фото : Letzte GenerationКлиматические активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение")
Климатические активисты движения Letzte Generation (Последнее поколение) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Letzte Generation
Климатические активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение"). Архивное фото
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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Климатические активисты движения Letzte Generation планируют в мае "волну восстания" в Вене, чтобы оказать давление на австрийские власти, заставив их предпринять меры по защите климата, сообщил РИА Новости представитель движения.
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"Следующая волна восстания начнется в мае… Цель - оказать политическое давление, чтобы заставить правительство принять первые простые меры защиты в условиях климатической катастрофы: например, ограничить скорость на автомагистралях до 100 км/ч, прекратить государственные субсидии на бурение ископаемых месторождений нефти и газа и наложить запрет на новое бурение нефтяных и газовых скважин", - отметил представитель пресс-службы австрийского отделения Letzte Generation.
"Мы требуем, чтобы правительство придерживалось климатических целей, которые оно поставило перед собой. В настоящее время Австрия не выполняет эти цели", - заключил собеседник агентства.
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