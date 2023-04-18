Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене
Климатические активисты движения Letzte Generation проведут в мае "волну восстания" в Вене
© Фото : Letzte GenerationКлиматические активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение")
© Фото : Letzte Generation
Климатические активисты движения Letzte Generation ("Последнее поколение"). Архивное фото
ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Климатические активисты движения Letzte Generation планируют в мае "волну восстания" в Вене, чтобы оказать давление на австрийские власти, заставив их предпринять меры по защите климата, сообщил РИА Новости представитель движения.
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"Следующая волна восстания начнется в мае… Цель - оказать политическое давление, чтобы заставить правительство принять первые простые меры защиты в условиях климатической катастрофы: например, ограничить скорость на автомагистралях до 100 км/ч, прекратить государственные субсидии на бурение ископаемых месторождений нефти и газа и наложить запрет на новое бурение нефтяных и газовых скважин", - отметил представитель пресс-службы австрийского отделения Letzte Generation.
"Мы требуем, чтобы правительство придерживалось климатических целей, которые оно поставило перед собой. В настоящее время Австрия не выполняет эти цели", - заключил собеседник агентства.