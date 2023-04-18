https://ria.ru/20230418/protest-1866196677.html

Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене

Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене - РИА Новости, 18.04.2023

Климатические активисты проведут в мае крупную "волну восстания" в Вене

Климатические активисты движения Letzte Generation планируют в мае "волну восстания" в Вене, чтобы оказать давление на австрийские власти, заставив их... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T22:18

2023-04-18T22:18

2023-04-18T22:18

в мире

вена

австрия

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ВЕНА, 18 апр - РИА Новости. Климатические активисты движения Letzte Generation планируют в мае "волну восстания" в Вене, чтобы оказать давление на австрийские власти, заставив их предпринять меры по защите климата, сообщил РИА Новости представитель движения. "Мы требуем, чтобы правительство придерживалось климатических целей, которые оно поставило перед собой. В настоящее время Австрия не выполняет эти цели", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230330/ekoaktivisty-1861901744.html

вена

австрия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вена, австрия