https://ria.ru/20230418/protest-1866158738.html

Послу США заявили протест из-за высказываний после приговора Кара-Мурзе*

Послу США заявили протест из-за высказываний после приговора Кара-Мурзе* - РИА Новости, 18.04.2023

Послу США заявили протест из-за высказываний после приговора Кара-Мурзе*

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послам США, Великобритании и Канады из-за высказываний в поддержку осужденного Владимира... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T18:09

2023-04-18T18:09

2023-04-18T19:09

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сша

линн трейси

владимир кара-мурза

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послам США, Великобритании и Канады из-за высказываний в поддержку осужденного Владимира Кара-Мурзы*.Кроме того, послу указали, что подобные публичные действия с целью оказать давление на органы власти и суд представляют собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела России. В ведомстве подчеркнули, что на фоне подавления инакомыслия в самих Соединенных Штатах попытки заступиться за курируемого Западом "агента влияния" смотрятся лицемерно и нелепо. Там также отметили, что будут жестко пресекать действия Вашингтона, направленные на разжигание розни в России, а также использование посольства для прикрытия подрывной деятельности. Как заявил МИД, сотрудники американской дипмиссии, нарушающие Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляющие своим статусом, досрочно покинут Москву.В свою очередь, аналогичный протест выразили послам Канады и Великобритании Элисон Леклэр и Деборе Броннерт. Последней, среди прочего, напомнили, что, согласно российским законам, ссылки на наличие у осужденного Кара-Мурзы* британского подданства юридически ничтожны. В МИД также назвали абсолютно неприемлемыми попытки Лондона поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека. Там отметили, что пренебрежительное отношение Британии к этой теме хорошо известно во всем мире.В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

https://ria.ru/20230418/kara-murza-1866122962.html

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в мире, россия, сша, линн трейси, владимир кара-мурза