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Послу Британии в России заявили решительный протест - РИА Новости, 18.04.2023
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16:20 18.04.2023 (обновлено: 17:07 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/protest-1866117224.html
Послу Британии в России заявили решительный протест
Послу Британии в России заявили решительный протест - РИА Новости, 18.04.2023
Послу Британии в России заявили решительный протест
Послу Британии Деборе Броннерт заявили протест в МИД в связи с выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе* , заявил российский посол в Лондоне... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T16:20
2023-04-18T17:07
в мире
россия
владимир кара-мурза
московский городской суд
дебора броннерт
андрей келин
сша
канада
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Послу Британии Деборе Броннерт заявили протест в МИД в связи с выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе* , заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* в понедельник посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.Во вторник послы Британии, США и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, россия, владимир кара-мурза, московский городской суд, дебора броннерт, андрей келин, сша, канада
В мире, Россия, Владимир Кара-Мурза, Московский городской суд, Дебора Броннерт, Андрей Келин, США, Канада
Послу Британии в России заявили решительный протест

МИД выразил протест послу Британии в России Броннерт из-за речи после приговора Кара-Мурзе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПослы Линн Трейси, Дебора Броннер и Элисон Леклер у здания Мосгорсуда после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*
Послы Линн Трейси, Дебора Броннер и Элисон Леклер у здания Мосгорсуда после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе* - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Послы Линн Трейси, Дебора Броннер и Элисон Леклер у здания Мосгорсуда после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Послу Британии Деборе Броннерт заявили протест в МИД в связи с выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе* , заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Главная новость — вызов британского посла в Москве в МИД, где ей был заявлен решительный протест в связи с тем, что <...> рассматривается вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами. Это рассматривается как грубое вмешательство в наши дела", — сказал дипломат.

Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* в понедельник посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.
Во вторник послы Британии, США и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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В миреРоссияВладимир Кара-МурзаМосковский городской судДебора БроннертАндрей КелинСШАКанада
 
 
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