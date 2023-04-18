Послу Британии в России заявили решительный протест
МИД выразил протест послу Британии в России Броннерт из-за речи после приговора Кара-Мурзе
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПослы Линн Трейси, Дебора Броннер и Элисон Леклер у здания Мосгорсуда после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*
Послы Линн Трейси, Дебора Броннер и Элисон Леклер у здания Мосгорсуда после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе*
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Послу Британии Деборе Броннерт заявили протест в МИД в связи с выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе* , заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Главная новость — вызов британского посла в Москве в МИД, где ей был заявлен решительный протест в связи с тем, что <...> рассматривается вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами. Это рассматривается как грубое вмешательство в наши дела", — сказал дипломат.
Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* в понедельник посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.
Во вторник послы Британии, США и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.