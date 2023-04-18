https://ria.ru/20230418/protest-1866117224.html

Послу Британии в России заявили решительный протест

Послу Британии в России заявили решительный протест - РИА Новости, 18.04.2023

Послу Британии в России заявили решительный протест

Послу Британии Деборе Броннерт заявили протест в МИД в связи с выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе* , заявил российский посол в Лондоне... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T16:20

2023-04-18T16:20

2023-04-18T17:07

в мире

россия

владимир кара-мурза

московский городской суд

дебора броннерт

андрей келин

сша

канада

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Послу Британии Деборе Броннерт заявили протест в МИД в связи с выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе* , заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе* в понедельник посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима.Во вторник послы Британии, США и Канады были вызваны в МИД "в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

россия

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, владимир кара-мурза, московский городской суд, дебора броннерт, андрей келин, сша, канада