https://ria.ru/20230418/prikaz-1866061640.html

Патриарх Кирилл заявил, что Путин никогда не отдавал ему приказов

Патриарх Кирилл заявил, что Путин никогда не отдавал ему приказов - РИА Новости, 18.04.2023

Патриарх Кирилл заявил, что Путин никогда не отдавал ему приказов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент России никогда не отдавал ему никаких приказов, что бы по этому поводу ни думали противники. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:35

2023-04-18T13:35

2023-04-18T13:35

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент России никогда не отдавал ему никаких приказов, что бы по этому поводу ни думали противники. "Некоторые наши противники, показывая пальцем, говорят, что вот – там патриарх, что называется, по приказу президента действует. Пред Богом говорю вам: никаких приказов никогда президент патриарху не отдавал, не отдает, и я уверен – как верующий воцерковленный человек отдавать не будет", – заявил патриарх Кирилл в проповеди после божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре Москвы во вторник. Трансляцию литургии в YouTube вел телеканал "Союз". В России, отметил он, сегодня присутствует та "симфония светской и церковной власти", о которой мечтали в Византии, но никогда не реализовали там по причине особой роли императора, "который считал себя и главой Церкви". Патриарх Кирилл в марте 2022 года дистанционно провел переговоры с главами Римско-католической церкви папой Римским и Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Они обсудили проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований и роль христиан в поисках мира на Украине. После этого папа Франциск в интервью газете Corriere della Sera, заявил, что патриарх Кирилл во время их онлайн-встречи "с бумагой в руке зачитал оправдания" спецоперации на Украине. Он также использовал для характеристики патриарха Кирилла выражение "алтарник Путина". В Отделе внешних церковных связей Московского патриархата после этого заявили, что папа изложил разговор некорректно, выразив сожаление в связи с этим.

https://ria.ru/20230418/ikony-1866058542.html

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россия, украина, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, youtube, московский патриархат