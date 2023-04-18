https://ria.ru/20230418/premiya-1865990847.html

Чернышенко рассказал о вручении премии "За верность науке"

Чернышенко рассказал о вручении премии "За верность науке" - РИА Новости, 18.04.2023

Чернышенко рассказал о вручении премии "За верность науке"

На премию "За верность науке" в 2023 году приглашены популяризаторы науки из Китая, Вьетнама, Кубы и других стран, также в этом году появится специальная... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T10:05

2023-04-18T10:05

2023-04-18T10:05

наука

наука

россия

дмитрий чернышенко

китай

вьетнам

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На премию "За верность науке" в 2023 году приглашены популяризаторы науки из Китая, Вьетнама, Кубы и других стран, также в этом году появится специальная номинация за вклад в проекты Десятилетия науки и технологий, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Популяризаторы отечественной науки и высшего образования за рубежом теперь могут подать заявку в номинации "Наука – миру". В этом году к участию в Премии приглашены популяризаторы российской науки из Китая, Вьетнама, Кубы и других стран. Как известно, наука не имеет границ. Также с этого года мы будем отмечать специальной номинацией вклад в проекты Десятилетия науки и технологий, проводимого по инициативе президента", - сказал Чернышенко, его слова приводит его пресс-служба. Он добавил, что премия "За верность науке" отвечает на запросы общества, в 2023 году она включает 14 номинаций, из них четыре — новые, в Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным, появилась номинация "Наставник". Отмечается, что прием заявок на IX Всероссийскую премию "За верность науке" уже стартовал, подать заявку для участия можно на официальном сайте премии с 17 апреля по 12 сентября. Добавляется, что победители получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и уникальную экскурсию на один из отечественных заводов. "Мы видим, что только за последние два года – с 2020 по 2022 годы – количество заявок от участников выросло с 312 до 1165. В связи с этим в этом году расширен состав членов Экспертного совета. В 2023 году в него вошло 68 человек, в прошлом – 57", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба вице-премьера. По словам замглавы Минобрнауки России Константина Могилевского, на участие в премии могут быть поданы как индивидуальные заявки, например, от журналистов, научных коммуникаторов, ученых, общественных деятелей, так и заявки от организаций. Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений. Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

https://ria.ru/20230418/nauka-1864767697.html

https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html

россия

китай

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, россия, дмитрий чернышенко, китай, вьетнам