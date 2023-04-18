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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:05
2023-04-18T21:05
2023-04-18T21:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1865988230.html
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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе при украинском обстреле города