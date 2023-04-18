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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/postradavshiy-1866189165.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.04.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T21:05
2023-04-18T21:05
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230418/spetsoperatsiya-1865988230.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем мирном жителе при украинском обстреле города

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
«
"В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1991 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о шести обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.04.2023
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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