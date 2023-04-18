Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 18.04.2023 (обновлено: 19:38 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/poruchenie-1866176795.html
Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека"
Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - РИА Новости, 18.04.2023
Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека"
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия детского лагеря "Артек", соответствующий... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:37
2023-04-18T19:38
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
сергей кравцов
артек
совет федерации рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152198/78/1521987812_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_cde7ce65556bc0cdc4f40cda7f31f001.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия детского лагеря "Артек", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В состав оргкомитета вошли вице-премьер Татьяна Голикова, она назначена председателем оргкомитета, министр просвещения России Сергей Кравцов, который стал зампредом комитета, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Максим Орешкин, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, директор "Артека" Константин Федоренко. Также в состав комитета по празднованию юбилея лагеря вошли замглавы Минспорта России Одес Байсултанов, ответственным секретарем назначен первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. Кроме того, в состав вошли глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя "Роскосмоса" Максим Овчинников, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и другие. Президент России Владимир Путин в ноябре постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек" и поручил кабмину образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия "Артека" и утвердить его состав, а также обеспечить утверждение плана основных мероприятий.
https://ria.ru/20230201/pisma-1849029282.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152198/78/1521987812_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_6d51373cf06846f8476600d1a74e0a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, татьяна голикова, сергей кравцов, артек, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова, Сергей Кравцов, Артек, Совет Федерации РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека"

Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия детского лагеря "Артек"

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкВ Международном детском центре "Артек"
В Международном детском центре Артек - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
В Международном детском центре "Артек". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия детского лагеря "Артек", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия международного детского центра "Артек" и утвердить его состав", - говорится в документе.
В состав оргкомитета вошли вице-премьер Татьяна Голикова, она назначена председателем оргкомитета, министр просвещения России Сергей Кравцов, который стал зампредом комитета, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Максим Орешкин, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, директор "Артека" Константин Федоренко.
Также в состав комитета по празднованию юбилея лагеря вошли замглавы Минспорта России Одес Байсултанов, ответственным секретарем назначен первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. Кроме того, в состав вошли глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя "Роскосмоса" Максим Овчинников, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и другие.
Президент России Владимир Путин в ноябре постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек" и поручил кабмину образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия "Артека" и утвердить его состав, а также обеспечить утверждение плана основных мероприятий.
Посылка для военнослужащих - участников СВО, собранная артековцами - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
Артековцы отправили в зону спецоперации письма и посылки
1 февраля, 17:13
 
РоссияМихаил МишустинТатьяна ГоликоваСергей КравцовАртекСовет Федерации РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала