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Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека"

Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека" - РИА Новости, 18.04.2023

Мишустин поручил создать оргкомитет по празднованию столетия "Артека"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия детского лагеря "Артек", соответствующий... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:37

2023-04-18T19:37

2023-04-18T19:38

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

сергей кравцов

артек

совет федерации рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия детского лагеря "Артек", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В состав оргкомитета вошли вице-премьер Татьяна Голикова, она назначена председателем оргкомитета, министр просвещения России Сергей Кравцов, который стал зампредом комитета, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Максим Орешкин, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, директор "Артека" Константин Федоренко. Также в состав комитета по празднованию юбилея лагеря вошли замглавы Минспорта России Одес Байсултанов, ответственным секретарем назначен первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев. Кроме того, в состав вошли глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя "Роскосмоса" Максим Овчинников, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и другие. Президент России Владимир Путин в ноябре постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек" и поручил кабмину образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия "Артека" и утвердить его состав, а также обеспечить утверждение плана основных мероприятий.

https://ria.ru/20230201/pisma-1849029282.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, татьяна голикова, сергей кравцов, артек, совет федерации рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)