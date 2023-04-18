Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм
Госдума приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
За диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (сейчас от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет).
Ужесточат наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет).
Поправки были внесены членами комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.