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Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм - РИА Новости, 18.04.2023
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14:42 18.04.2023 (обновлено: 14:43 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/popravki-1866083233.html
Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм
Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм - РИА Новости, 18.04.2023
Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм
Госдума во вторник приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:42
2023-04-18T14:43
россия
василий пискарев
госдума рф
терроризм
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. За диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (сейчас от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет). Ужесточат наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет). Поправки были внесены членами комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.
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россия, василий пискарев, госдума рф, терроризм
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Терроризм
Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм

Госдума приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
За диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (сейчас от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет).
Ужесточат наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет).
Поправки были внесены членами комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Вчера, 14:41
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФТерроризм
 
 
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