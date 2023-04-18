https://ria.ru/20230418/popravki-1866083233.html

Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм

Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм - РИА Новости, 18.04.2023

Госдума приняла поправки об ужесточении ответственности за терроризм

Госдума во вторник приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:42

2023-04-18T14:42

2023-04-18T14:43

россия

василий пискарев

госдума рф

терроризм

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. За диверсии предлагается наказывать до 20 лет лишения свободы (сейчас до 15). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (сейчас от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - 15 лет). Ужесточат наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (действует от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений может вырасти до 7 лет (сейчас от 5 до 15 лет). Поправки были внесены членами комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.

https://ria.ru/20230418/gosizmena-1866083534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, василий пискарев, госдума рф, терроризм