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Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 18.04.2023 (обновлено: 10:58 06.05.2023)
https://ria.ru/20230418/pomosch-1870125417.html
Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО
Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО
Жители Тюменской области отправили бойцам в зону спецоперации восемь машин, в сборе участвовали как простые жители региона, так и предприятия, организатором... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-18T19:59
2023-05-06T10:58
специальная военная операция на украине
тюменская область
надежные люди
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области отправили бойцам в зону спецоперации восемь машин, в сборе участвовали как простые жители региона, так и предприятия, организатором акции выступил Народный фронт. Собранная техника будет предназначена подразделениям, осуществляющим охрану госграницы, а также миномётной батарее ДНР, 40-й отдельной бригаде морской пехоты и инженерно-сапёрной роте 57-го мотострелкового полка. Отмечается, что УАЗ для перевозки раненых бойцам отдал житель Тюменского района и бывший кадровый офицер Александр Затлер. Полноприводный микроавтобус Mitsubishi Delica передал житель Ишима Алексей Степанов. По "УАЗу" купили депутат Тюменской гордумы Владимир Гороховцев и сотрудники тюменского Научно-технического центра. Два "Урала" и один ГАЗ-66 отдал тюменец Андрей Снисаренко. Плавающий снегоболотоход Tundra передал Сибирский завод вездеходной техники в рамках Всероссийского проекта корпорации "Синергия" и Народного фронта "Бизнес-мобилизация".
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тюменская область, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Тюменская область, Надежные люди
Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО

Жители Тюменской области отправили восемь высокопроходимых машин для бойцов спецоперации

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области отправили бойцам в зону спецоперации восемь машин, в сборе участвовали как простые жители региона, так и предприятия, организатором акции выступил Народный фронт.
Собранная техника будет предназначена подразделениям, осуществляющим охрану госграницы, а также миномётной батарее ДНР, 40-й отдельной бригаде морской пехоты и инженерно-сапёрной роте 57-го мотострелкового полка.
«
"Представители Народного фронта в Тюменской области отправили с железнодорожного вокзала четыре вагона с различными транспортными средствами. Техника будет доставлена на передовую в рамках акции "Автопоезд". Её партнёром выступает ОАО "РЖД". На платформах машины, пожертвованные предприятиями и неравнодушными тюменцами", – сообщили в пресс-службе Народного фронта.
Отмечается, что УАЗ для перевозки раненых бойцам отдал житель Тюменского района и бывший кадровый офицер Александр Затлер. Полноприводный микроавтобус Mitsubishi Delica передал житель Ишима Алексей Степанов. По "УАЗу" купили депутат Тюменской гордумы Владимир Гороховцев и сотрудники тюменского Научно-технического центра. Два "Урала" и один ГАЗ-66 отдал тюменец Андрей Снисаренко. Плавающий снегоболотоход Tundra передал Сибирский завод вездеходной техники в рамках Всероссийского проекта корпорации "Синергия" и Народного фронта "Бизнес-мобилизация".
«
"Сегодня наш основной долг – помогать фронту. Мы уже отправили четыре гуманитарных груза, а сейчас формируем пятый конвой, общая стоимость которого более 6 миллионов рублей. Он будет доставлен на передовую нашим бойцам к 9 мая. Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в победу и не остаётся в стороне! Вместе мы сила!" – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Тюменской области Евгений Кравченко.
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Специальная военная операция на УкраинеТюменская областьНадежные люди
 
 
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