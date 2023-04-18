Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО
Жители Тюменской области отправили восемь высокопроходимых машин для бойцов спецоперации
ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области отправили бойцам в зону спецоперации восемь машин, в сборе участвовали как простые жители региона, так и предприятия, организатором акции выступил Народный фронт.
Собранная техника будет предназначена подразделениям, осуществляющим охрану госграницы, а также миномётной батарее ДНР, 40-й отдельной бригаде морской пехоты и инженерно-сапёрной роте 57-го мотострелкового полка.
«
"Представители Народного фронта в Тюменской области отправили с железнодорожного вокзала четыре вагона с различными транспортными средствами. Техника будет доставлена на передовую в рамках акции "Автопоезд". Её партнёром выступает ОАО "РЖД". На платформах машины, пожертвованные предприятиями и неравнодушными тюменцами", – сообщили в пресс-службе Народного фронта.
Отмечается, что УАЗ для перевозки раненых бойцам отдал житель Тюменского района и бывший кадровый офицер Александр Затлер. Полноприводный микроавтобус Mitsubishi Delica передал житель Ишима Алексей Степанов. По "УАЗу" купили депутат Тюменской гордумы Владимир Гороховцев и сотрудники тюменского Научно-технического центра. Два "Урала" и один ГАЗ-66 отдал тюменец Андрей Снисаренко. Плавающий снегоболотоход Tundra передал Сибирский завод вездеходной техники в рамках Всероссийского проекта корпорации "Синергия" и Народного фронта "Бизнес-мобилизация".
«
"Сегодня наш основной долг – помогать фронту. Мы уже отправили четыре гуманитарных груза, а сейчас формируем пятый конвой, общая стоимость которого более 6 миллионов рублей. Он будет доставлен на передовую нашим бойцам к 9 мая. Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в победу и не остаётся в стороне! Вместе мы сила!" – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Тюменской области Евгений Кравченко.