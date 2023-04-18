https://ria.ru/20230418/pomosch-1870125417.html

Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО

Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Жители Тюменской области отправили высокопроходимую технику для бойцов СВО

Жители Тюменской области отправили бойцам в зону спецоперации восемь машин, в сборе участвовали как простые жители региона, так и предприятия, организатором... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-18T19:59

2023-04-18T19:59

2023-05-06T10:58

специальная военная операция на украине

тюменская область

надежные люди

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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Жители Тюменской области отправили бойцам в зону спецоперации восемь машин, в сборе участвовали как простые жители региона, так и предприятия, организатором акции выступил Народный фронт. Собранная техника будет предназначена подразделениям, осуществляющим охрану госграницы, а также миномётной батарее ДНР, 40-й отдельной бригаде морской пехоты и инженерно-сапёрной роте 57-го мотострелкового полка. Отмечается, что УАЗ для перевозки раненых бойцам отдал житель Тюменского района и бывший кадровый офицер Александр Затлер. Полноприводный микроавтобус Mitsubishi Delica передал житель Ишима Алексей Степанов. По "УАЗу" купили депутат Тюменской гордумы Владимир Гороховцев и сотрудники тюменского Научно-технического центра. Два "Урала" и один ГАЗ-66 отдал тюменец Андрей Снисаренко. Плавающий снегоболотоход Tundra передал Сибирский завод вездеходной техники в рамках Всероссийского проекта корпорации "Синергия" и Народного фронта "Бизнес-мобилизация".

https://ria.ru/20230411/pomosch-1870111372.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, надежные люди