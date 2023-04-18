https://ria.ru/20230418/pomosch-1870123249.html
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО
Управление Федерального казначейства (УФК) по Дагестану отправило российским военнослужащим в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-18T19:39
2023-04-18T19:39
2023-05-06T10:40
специальная военная операция на украине
надежные люди
вооруженные силы рф
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Управление Федерального казначейства (УФК) по Дагестану отправило российским военнослужащим в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли в том числе мобильная солнечная электростанция и планшеты, сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении отметили, что состав направляемой помощи был согласован с командованием воинского подразделения.
https://ria.ru/20230416/pomosch-1870122260.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, вооруженные силы рф, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Вооруженные силы РФ, Республика Дагестан
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО
УФК по Дагестану направило планшеты, аккумуляторы и мобильную электростанцию в зону СВО