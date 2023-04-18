https://ria.ru/20230418/pomosch-1870123249.html

Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО

Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО

Управление Федерального казначейства (УФК) по Дагестану отправило российским военнослужащим в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-18T19:39

2023-04-18T19:39

2023-05-06T10:40

специальная военная операция на украине

надежные люди

вооруженные силы рф

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Управление Федерального казначейства (УФК) по Дагестану отправило российским военнослужащим в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли в том числе мобильная солнечная электростанция и планшеты, сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении отметили, что состав направляемой помощи был согласован с командованием воинского подразделения.

https://ria.ru/20230416/pomosch-1870122260.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, вооруженные силы рф, республика дагестан