Рейтинг@Mail.ru
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 18.04.2023 (обновлено: 10:40 06.05.2023)
https://ria.ru/20230418/pomosch-1870123249.html
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО
Управление Федерального казначейства (УФК) по Дагестану отправило российским военнослужащим в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-18T19:39
2023-05-06T10:40
специальная военная операция на украине
надежные люди
вооруженные силы рф
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835509626_0:255:2998:1941_1920x0_80_0_0_79523e4d1435b7be4748f5fc694b8b89.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Управление Федерального казначейства (УФК) по Дагестану отправило российским военнослужащим в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли в том числе мобильная солнечная электростанция и планшеты, сообщили в пресс-службе ведомства. В управлении отметили, что состав направляемой помощи был согласован с командованием воинского подразделения.
https://ria.ru/20230416/pomosch-1870122260.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835509626_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_aaf99083837673cf2396ae91fea62375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
надежные люди, вооруженные силы рф, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Вооруженные силы РФ, Республика Дагестан
Казначейство Дагестана направило гуманитарный груз военным в зону СВО

УФК по Дагестану направило планшеты, аккумуляторы и мобильную электростанцию в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Управление Федерального казначейства (УФК) по Дагестану отправило российским военнослужащим в зону специальной военной операции гуманитарный груз, в который вошли в том числе мобильная солнечная электростанция и планшеты, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"УФК по Республике Дагестан в адрес одного из подразделений Первого армейского корпуса ВС РФ направлен очередной груз помощи. В частности, бойцам переданы специальные грязевые шины для внедорожника, мобильная солнечная электростанция, планшеты для работы с офлайн-картами и дронами, портативные аккумуляторы, маскировочные сети", – говорится в сообщении.
В управлении отметили, что состав направляемой помощи был согласован с командованием воинского подразделения.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Дагестанский колледж отправил продукты и медикаменты бойцам в зону СВО
16 апреля, 21:29
 
Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиВооруженные силы РФРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала