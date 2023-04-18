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Специалисты в сфере ВЭД оказывают помощь бизнесу на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 18.04.2023
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15:26 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/pomosch-1866097536.html
Специалисты в сфере ВЭД оказывают помощь бизнесу на платформе "Мой экспорт"
Специалисты в сфере ВЭД оказывают помощь бизнесу на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 18.04.2023
Специалисты в сфере ВЭД оказывают помощь бизнесу на платформе "Мой экспорт"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) рассказал экспортерам о возможностях B2B-маркетплейса "Профессионалы экспорта", который доступен на цифровой... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:26
2023-04-18T15:26
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) рассказал экспортерам о возможностях B2B-маркетплейса "Профессионалы экспорта", который доступен на цифровой платформе "Мой экспорт"."Где найти рыночных экспертов, которые помогут решить экспортные задачи? На этот вопрос ответила директор по партнерской инфраструктуре Российского экспортного центра Мария Котовская. Она презентовала преимущества и возможности B2B-маркетплейса "Профессионалы экспорта", который доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", 18 апреля на Всероссийской конференции поддержки инфраструктуры экспорта", - говорится в сообщении центра."B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта" работает больше года, и уже более полутора тысяч предпринимателей получили поддержку от экспертов. Кстати, услуги экспортерам по 9 направлениям предоставляют свыше 400 аккредитованных специалистов, причем, не только на коммерческой основе, но и с государственной поддержкой для МСП. Ее оказывают центры поддержки экспорта", - пояснила Котовская.Малые и средние предприниматели могут получить следующие услуги с господдержкой: анализ выбранного рынка по стандартным критериям, услуги по размещению и/или продвижению продукции на маркетплейсе, поиск покупателя.Кроме того, платформа поможет с юридическим анализом внешнеторгового контракта, консультациями по требованиям к маркировке и этикеткам и по логистике, а также консультациями по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения НДС 0% и услуги таможенного представителя.Кроме того, B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта" повышает прозрачность коммерческого рынка экспортного консалтинга. Так, экспортер может сравнить подрядчиков по стоимости их услуг, компетенциям, рейтингу, который формируется на основе оценок клиентов, а также ознакомиться с отзывами компаний-экспортеров, которые уже воспользовались услугами профессионалов экспорта и успешно вышли на внешние рынки.
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60
российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия

Специалисты в сфере ВЭД оказывают помощь бизнесу на платформе "Мой экспорт"

© Фото : пресс-служба РЭЦМария Котовская, директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ, презентует платформу "Профессионалы экспорта"
Мария Котовская, директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ, презентует платформу Профессионалы экспорта - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Мария Котовская, директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ, презентует платформу "Профессионалы экспорта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) рассказал экспортерам о возможностях B2B-маркетплейса "Профессионалы экспорта", который доступен на цифровой платформе "Мой экспорт".
"Где найти рыночных экспертов, которые помогут решить экспортные задачи? На этот вопрос ответила директор по партнерской инфраструктуре Российского экспортного центра Мария Котовская. Она презентовала преимущества и возможности B2B-маркетплейса "Профессионалы экспорта", который доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", 18 апреля на Всероссийской конференции поддержки инфраструктуры экспорта", - говорится в сообщении центра.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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"B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта" работает больше года, и уже более полутора тысяч предпринимателей получили поддержку от экспертов. Кстати, услуги экспортерам по 9 направлениям предоставляют свыше 400 аккредитованных специалистов, причем, не только на коммерческой основе, но и с государственной поддержкой для МСП. Ее оказывают центры поддержки экспорта", - пояснила Котовская.
Малые и средние предприниматели могут получить следующие услуги с господдержкой: анализ выбранного рынка по стандартным критериям, услуги по размещению и/или продвижению продукции на маркетплейсе, поиск покупателя.
Кроме того, платформа поможет с юридическим анализом внешнеторгового контракта, консультациями по требованиям к маркировке и этикеткам и по логистике, а также консультациями по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения НДС 0% и услуги таможенного представителя.
Кроме того, B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта" повышает прозрачность коммерческого рынка экспортного консалтинга. Так, экспортер может сравнить подрядчиков по стоимости их услуг, компетенциям, рейтингу, который формируется на основе оценок клиентов, а также ознакомиться с отзывами компаний-экспортеров, которые уже воспользовались услугами профессионалов экспорта и успешно вышли на внешние рынки.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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