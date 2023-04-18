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Польша планирует создать "Академию HIMARS" - РИА Новости, 18.04.2023
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15:31 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/polsha-1866099308.html
Польша планирует создать "Академию HIMARS"
Польша планирует создать "Академию HIMARS" - РИА Новости, 18.04.2023
Польша планирует создать "Академию HIMARS"
Власти Польши хотят создать в стране "Академию HIMARS" для обучения обслуживанию этой артиллерийской системы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T15:31
2023-04-18T15:31
в мире
польша
сша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Власти Польши хотят создать в стране "Академию HIMARS" для обучения обслуживанию этой артиллерийской системы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. "Мы хотим, чтобы в Польше появилась Himars Academy, где будет проводиться обучение использованию системы этого типа", - написал министр во вторник в Twitter. В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. По словам Блащака, первые экземпляры поступят в текущем году. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230418/zagrazhdenie-1866042873.html
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в мире, польша, сша, мариуш блащак, lockheed martin , bae systems
В мире, Польша, США, Мариуш Блащак, Lockheed Martin , BAE Systems
Польша планирует создать "Академию HIMARS"

Польша планирует создать "Академию HIMARS" для обучения артиллеристов

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Власти Польши хотят создать в стране "Академию HIMARS" для обучения обслуживанию этой артиллерийской системы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
"Мы хотим, чтобы в Польше появилась Himars Academy, где будет проводиться обучение использованию системы этого типа", - написал министр во вторник в Twitter.
В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. По словам Блащака, первые экземпляры поступят в текущем году.
В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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В миреПольшаСШАМариуш БлащакLockheed MartinBAE Systems
 
 
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