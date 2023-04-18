Рейтинг@Mail.ru
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/polsha-1865954996.html
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек - РИА Новости, 18.04.2023
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек
Мобилизационная проверка началась в Польше, она коснется 230 тысяч человек, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:15
2023-04-18T00:15
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/95/1509949581_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4f29c0d6dccfb451180fa02ae21ff76c.jpg
ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Мобилизационная проверка началась в Польше, она коснется 230 тысяч человек, сообщает министерство национальной обороны республики. В Польше отсутствует обязательная военная служба, но военные время от времени проводят уточнение мобилизационных возможностей. "Началась военная квалификация (мобилизационная проверка – ред.), которая будет охватывать около 230 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверка коснется мужчин, родившихся в 2004 году, а также мужчин, родившихся в 1999-2003 годах, которым до сих пор не была присвоена категория годности к военной службе. Кроме них лица, которые в прошлом году и два года назад были признаны медицинскими комиссиями временно непригодными для службы, пройдут повторное освидетельствование. Военная "квалификация" в Польше заменила призыв в 2009 году. Тогда была приостановлена обязательная военная служба в связи с переходом на профессиональную армию. Теперь целью таких повесток является сбор информации о состоянии физического и психического здоровья граждан на предмет их годности к военной службе.
https://ria.ru/20230410/polsha-1864132787.html
https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/95/1509949581_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b0f7d7fee5d8aa3e7ffaee992dd1797f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, в мире
Польша, В мире
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек

Минобороны Польши: начавшаяся мобилизационная проверка коснется 230 тысяч человек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Мобилизационная проверка началась в Польше, она коснется 230 тысяч человек, сообщает министерство национальной обороны республики.
В Польше отсутствует обязательная военная служба, но военные время от времени проводят уточнение мобилизационных возможностей.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Польше заявили об опасности войны с Россией
10 апреля, 03:36
"Началась военная квалификация (мобилизационная проверка – ред.), которая будет охватывать около 230 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка коснется мужчин, родившихся в 2004 году, а также мужчин, родившихся в 1999-2003 годах, которым до сих пор не была присвоена категория годности к военной службе.
Кроме них лица, которые в прошлом году и два года назад были признаны медицинскими комиссиями временно непригодными для службы, пройдут повторное освидетельствование.
Военная "квалификация" в Польше заменила призыв в 2009 году. Тогда была приостановлена обязательная военная служба в связи с переходом на профессиональную армию. Теперь целью таких повесток является сбор информации о состоянии физического и психического здоровья граждан на предмет их годности к военной службе.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
СМИ: Польше придется сообщить плохие новости Украине
14 апреля, 13:12
 
ПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала