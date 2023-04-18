https://ria.ru/20230418/polsha-1865954996.html

Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек

Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек - РИА Новости, 18.04.2023

Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек

Мобилизационная проверка началась в Польше, она коснется 230 тысяч человек, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T00:15

2023-04-18T00:15

2023-04-18T00:15

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ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Мобилизационная проверка началась в Польше, она коснется 230 тысяч человек, сообщает министерство национальной обороны республики. В Польше отсутствует обязательная военная служба, но военные время от времени проводят уточнение мобилизационных возможностей. "Началась военная квалификация (мобилизационная проверка – ред.), которая будет охватывать около 230 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверка коснется мужчин, родившихся в 2004 году, а также мужчин, родившихся в 1999-2003 годах, которым до сих пор не была присвоена категория годности к военной службе. Кроме них лица, которые в прошлом году и два года назад были признаны медицинскими комиссиями временно непригодными для службы, пройдут повторное освидетельствование. Военная "квалификация" в Польше заменила призыв в 2009 году. Тогда была приостановлена обязательная военная служба в связи с переходом на профессиональную армию. Теперь целью таких повесток является сбор информации о состоянии физического и психического здоровья граждан на предмет их годности к военной службе.

https://ria.ru/20230410/polsha-1864132787.html

https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html

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польша, в мире