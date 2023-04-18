https://ria.ru/20230418/polsha-1865954996.html
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек - РИА Новости, 18.04.2023
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек
Мобилизационная проверка началась в Польше, она коснется 230 тысяч человек, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T00:15
2023-04-18T00:15
2023-04-18T00:15
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/95/1509949581_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4f29c0d6dccfb451180fa02ae21ff76c.jpg
ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Мобилизационная проверка началась в Польше, она коснется 230 тысяч человек, сообщает министерство национальной обороны республики. В Польше отсутствует обязательная военная служба, но военные время от времени проводят уточнение мобилизационных возможностей. "Началась военная квалификация (мобилизационная проверка – ред.), которая будет охватывать около 230 тысяч человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверка коснется мужчин, родившихся в 2004 году, а также мужчин, родившихся в 1999-2003 годах, которым до сих пор не была присвоена категория годности к военной службе. Кроме них лица, которые в прошлом году и два года назад были признаны медицинскими комиссиями временно непригодными для службы, пройдут повторное освидетельствование. Военная "квалификация" в Польше заменила призыв в 2009 году. Тогда была приостановлена обязательная военная служба в связи с переходом на профессиональную армию. Теперь целью таких повесток является сбор информации о состоянии физического и психического здоровья граждан на предмет их годности к военной службе.
https://ria.ru/20230410/polsha-1864132787.html
https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/95/1509949581_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b0f7d7fee5d8aa3e7ffaee992dd1797f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире
Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек
Минобороны Польши: начавшаяся мобилизационная проверка коснется 230 тысяч человек
ВАРШАВА, 18 апр – РИА Новости. Мобилизационная проверка началась в Польше, она коснется 230 тысяч человек, сообщает министерство национальной обороны республики.
В Польше отсутствует обязательная военная служба, но военные время от времени проводят уточнение мобилизационных возможностей.
В Польше заявили об опасности войны с Россией
"Началась военная квалификация (мобилизационная проверка – ред.), которая будет охватывать около 230 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка коснется мужчин, родившихся в 2004 году, а также мужчин, родившихся в 1999-2003 годах, которым до сих пор не была присвоена категория годности к военной службе.
Кроме них лица, которые в прошлом году и два года назад были признаны медицинскими комиссиями временно непригодными для службы, пройдут повторное освидетельствование.
Военная "квалификация" в Польше заменила призыв в 2009 году. Тогда была приостановлена обязательная военная служба в связи с переходом на профессиональную армию. Теперь целью таких повесток является сбор информации о состоянии физического и психического здоровья граждан на предмет их годности к военной службе.
СМИ: Польше придется сообщить плохие новости Украине