https://ria.ru/20230418/polk-1866043012.html

Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы

Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы - РИА Новости, 18.04.2023

Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы

Альтернативные форматы "Бессмертного полка" однозначно будут широко востребованы гражданами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T12:31

2023-04-18T12:31

2023-04-18T12:32

общество

день победы

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Альтернативные форматы "Бессмертного полка" однозначно будут широко востребованы гражданами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не может сказать насчет участия президента в этих форматах.Ранее в среду сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в "максимально различных форматах", а заявка на шествие не подавалась."Здесь я не могу сказать насчет президента, но то, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо альтернативном формате акции.

https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, день победы, дмитрий песков