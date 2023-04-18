Рейтинг@Mail.ru
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 18.04.2023 (обновлено: 12:32 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/polk-1866043012.html
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы - РИА Новости, 18.04.2023
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы
Альтернативные форматы "Бессмертного полка" однозначно будут широко востребованы гражданами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:31
2023-04-18T12:32
общество
день победы
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_74adef215277e1d1091d6f9183d57abf.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Альтернативные форматы "Бессмертного полка" однозначно будут широко востребованы гражданами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не может сказать насчет участия президента в этих форматах.Ранее в среду сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в "максимально различных форматах", а заявка на шествие не подавалась."Здесь я не могу сказать насчет президента, но то, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо альтернативном формате акции.
https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35b427c56c66cc559aaa3eb21ccd9e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, день победы, дмитрий песков
Общество, День Победы, Дмитрий Песков
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы

Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" при отмене шествия будут востребованы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники шествия "Бессмертный полк" в Москве
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Альтернативные форматы "Бессмертного полка" однозначно будут широко востребованы гражданами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не может сказать насчет участия президента в этих форматах.
Ранее в среду сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в "максимально различных форматах", а заявка на шествие не подавалась.
"Здесь я не могу сказать насчет президента, но то, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо альтернативном формате акции.
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется
Вчера, 12:14
 
ОбществоДень ПобедыДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала