https://ria.ru/20230418/polk-1866043012.html
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы - РИА Новости, 18.04.2023
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы
Альтернативные форматы "Бессмертного полка" однозначно будут широко востребованы гражданами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T12:31
2023-04-18T12:31
2023-04-18T12:32
общество
день победы
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Альтернативные форматы "Бессмертного полка" однозначно будут широко востребованы гражданами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не может сказать насчет участия президента в этих форматах.Ранее в среду сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в "максимально различных форматах", а заявка на шествие не подавалась."Здесь я не могу сказать насчет президента, но то, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо альтернативном формате акции.
https://ria.ru/20230418/polk-1866037271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, день победы, дмитрий песков
Общество, День Победы, Дмитрий Песков
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" будут востребованы
Песков: альтернативные форматы "Бессмертного полка" при отмене шествия будут востребованы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Альтернативные форматы "Бессмертного полка" однозначно будут широко востребованы гражданами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не может сказать насчет участия президента в этих форматах.
Ранее в среду сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в "максимально различных форматах", а заявка на шествие не подавалась.
"Здесь я не могу сказать насчет президента, но то, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно", - сказал Песков
, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каком-либо альтернативном формате акции.
Шествие "Бессмертного полка" в этом году не планируется