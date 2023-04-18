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Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России - РИА Новости, 18.04.2023
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03:17 18.04.2023 (обновлено: 05:37 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/peresild-1865961105.html
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России - РИА Новости, 18.04.2023
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России
Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:17
2023-04-18T05:37
россия
юлия пересильд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе, заявила РИА Новости директор гильдии Валерия Гущина.По ее словам, это должно произойти в ближайшие две недели. "Мы не можем собрать правление, но это явно произойдет в ближайшие две недели... У меня вызывает определенное удивление, почему ее сразу не наградили и не отметили какой-то высокой наградой. Можно было и без наших ходатайств решать. Это могло решаться на уровне министерства культуры, возможно. Уже давно пора было. Ну, значит, есть какие-то процессуальные вопросы и это не так просто", - сказала Гущина.
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россия, юлия пересильд
Россия, Юлия Пересильд
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России

Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России как первой актрисе-космонавту

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Роскосмос
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Актриса Юлия Пересильд. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе, заявила РИА Новости директор гильдии Валерия Гущина.
«

"Сейчас самое съемочное время — весна. Все члены правления на работе. Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но, в целом, считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить", - сказала Гущина, отвечая на вопрос, была ли инициатива присвоить Пересильд это высокое звание.

По ее словам, это должно произойти в ближайшие две недели.
"Мы не можем собрать правление, но это явно произойдет в ближайшие две недели... У меня вызывает определенное удивление, почему ее сразу не наградили и не отметили какой-то высокой наградой. Можно было и без наших ходатайств решать. Это могло решаться на уровне министерства культуры, возможно. Уже давно пора было. Ну, значит, есть какие-то процессуальные вопросы и это не так просто", - сказала Гущина.
Актриса Юлия Пересильд - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Актриса фильма "Вызов" Пересильд поделилась страхами перед полетом в космос
12 апреля, 23:38
 
РоссияЮлия Пересильд
 
 
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