https://ria.ru/20230418/peresild-1865961105.html
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России - РИА Новости, 18.04.2023
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России
Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе,... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T03:17
2023-04-18T03:17
2023-04-18T05:37
россия
юлия пересильд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе, заявила РИА Новости директор гильдии Валерия Гущина.По ее словам, это должно произойти в ближайшие две недели. "Мы не можем собрать правление, но это явно произойдет в ближайшие две недели... У меня вызывает определенное удивление, почему ее сразу не наградили и не отметили какой-то высокой наградой. Можно было и без наших ходатайств решать. Это могло решаться на уровне министерства культуры, возможно. Уже давно пора было. Ну, значит, есть какие-то процессуальные вопросы и это не так просто", - сказала Гущина.
https://ria.ru/20230412/peresild-1864931550.html
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россия, юлия пересильд
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России
Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России как первой актрисе-космонавту
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе, заявила РИА Новости директор гильдии Валерия Гущина.
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"Сейчас самое съемочное время — весна. Все члены правления на работе. Есть мысль, есть желание, но пока еще не оформлена бумага. Но, в целом, считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить", - сказала Гущина, отвечая на вопрос, была ли инициатива присвоить Пересильд это высокое звание.
По ее словам, это должно произойти в ближайшие две недели.
"Мы не можем собрать правление, но это явно произойдет в ближайшие две недели... У меня вызывает определенное удивление, почему ее сразу не наградили и не отметили какой-то высокой наградой. Можно было и без наших ходатайств решать. Это могло решаться на уровне министерства культуры, возможно. Уже давно пора было. Ну, значит, есть какие-то процессуальные вопросы и это не так просто", - сказала Гущина.
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