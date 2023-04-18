https://ria.ru/20230418/peresild-1865961105.html

Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России

Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России - РИА Новости, 18.04.2023

Гильдия актеров предложит дать Пересильд звание Героя России

Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе,... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T03:17

2023-04-18T03:17

2023-04-18T05:37

россия

юлия пересильд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Гильдия актеров предложит присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме "Вызов", снятом в космосе, заявила РИА Новости директор гильдии Валерия Гущина.По ее словам, это должно произойти в ближайшие две недели. "Мы не можем собрать правление, но это явно произойдет в ближайшие две недели... У меня вызывает определенное удивление, почему ее сразу не наградили и не отметили какой-то высокой наградой. Можно было и без наших ходатайств решать. Это могло решаться на уровне министерства культуры, возможно. Уже давно пора было. Ну, значит, есть какие-то процессуальные вопросы и это не так просто", - сказала Гущина.

https://ria.ru/20230412/peresild-1864931550.html

россия

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россия, юлия пересильд