https://ria.ru/20230418/peremirie-1866070090.html

Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа

Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа - РИА Новости, 18.04.2023

Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа

Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск), заявил член Суверенного совета Шамс... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:11

2023-04-18T14:11

2023-04-18T16:28

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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск), заявил член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши.Во вторник утром Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили об одобрении перемирии на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу."Мы согласились на перемирие сроком 24 часа", - сказал аль-Каббаши телеканалу Al-Arabiya, отметив, что оно вступит в силу в 18.00 по местному времени.Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следим за тем, как его придерживаются СБР.Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.В Судане 15 апреля начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.По данным ООН, за четыре дня с начала боевых действий по меньшей мере 185 человек были убиты и 1800 ранены.

https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html

https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html

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судан, столкновения в хартуме, в мире, хартум (город), оон