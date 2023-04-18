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Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа - РИА Новости, 18.04.2023
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14:11 18.04.2023 (обновлено: 16:28 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/peremirie-1866070090.html
Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа
Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа - РИА Новости, 18.04.2023
Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа
Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск), заявил член Суверенного совета Шамс... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:11
2023-04-18T16:28
судан
столкновения в хартуме
в мире
хартум (город)
оон
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск), заявил член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши.Во вторник утром Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили об одобрении перемирии на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу."Мы согласились на перемирие сроком 24 часа", - сказал аль-Каббаши телеканалу Al-Arabiya, отметив, что оно вступит в силу в 18.00 по местному времени.Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следим за тем, как его придерживаются СБР.Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.В Судане 15 апреля начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.По данным ООН, за четыре дня с начала боевых действий по меньшей мере 185 человек были убиты и 1800 ранены.
https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html
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судан, столкновения в хартуме, в мире, хартум (город), оон
Судан, Столкновения в Хартуме, В мире, Хартум (город), ООН
Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа

Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа, начиная с 19:00 по Москве

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 18 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана согласились на перемирие сроком 24 часа, начиная с 18.00 вторника по местному времени (19.00 мск), заявил член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши.
Во вторник утром Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили об одобрении перемирии на 24 часа, вооруженные силы страны ответили, что им неизвестно о каком-либо согласовании с посредниками по этому поводу.
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"Мы согласились на перемирие сроком 24 часа", - сказал аль-Каббаши телеканалу Al-Arabiya, отметив, что оно вступит в силу в 18.00 по местному времени.
Он подчеркнул, что вооруженные силы Судана будут соблюдать перемирие и следим за тем, как его придерживаются СБР.
Суданский военный источник заявил РИА Новости, что перемирие вводится из гуманитарных соображений при условии, что его будут соблюдать в СБР.
В Судане 15 апреля начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец, контролируют вооруженные силы. Военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
По данным ООН, за четыре дня с начала боевых действий по меньшей мере 185 человек были убиты и 1800 ранены.
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