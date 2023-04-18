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Овчинский: ВНИИЖТ ежегодно участвует в 1000 проектах для железных дорог - РИА Новости, 18.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:25 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/ovchinskiy-1866071985.html
Овчинский: ВНИИЖТ ежегодно участвует в 1000 проектах для железных дорог
Овчинский: ВНИИЖТ ежегодно участвует в 1000 проектах для железных дорог - РИА Новости, 18.04.2023
Овчинский: ВНИИЖТ ежегодно участвует в 1000 проектах для железных дорог
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) ежегодно участвует более, чем в 1000 проектах в области инновационных решений для... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T14:25
2023-04-18T14:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) ежегодно участвует более, чем в 1000 проектах в области инновационных решений для железных дорог, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Крупнейший научно-исследовательский центр железнодорожного транспорта России, основанный в 1918 году, в понедельник отмечает 105-летие."Сегодня институт занимается разработками в таких актуальных сферах, как экология и неуглеродная энергетика, цифровые технологии и инжиниринговая деятельность, процессное управление на железнодорожном транспорте, логистика и новые виды грузовых перевозок. Ежегодно институт участвует более, чем в 1000 проектах, связанных с испытаниями, исследованиями и разработками новых технических средств и технологий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, институт является площадкой для испытания беспилотных поездов для МЦК, а также разрабатывает уникальную систему диагностики, позволяющую предвидеть будущие неисправности подвижного состава и способы ликвидировать их с наименьшими затратами. Благодаря работе ВНИИЖТ реализованы проекты запуска высокоскоростных электропоездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, аэроэкспрессов в аэропорты столицы, Московского центрального кольца, нового подвижного состава метрополитена и многие другие. Кроме того, институт создал систему оптимизации графика движения поездов "Эльбрус" и систему по покупке билетов "Экспресс".Сегодня на предприятии работают более 1,2 тысячи сотрудников, около 200 из них являются кандидатами и докторами наук. Научный потенциал ВНИИЖТ составляют 10 научных школ по ключевым направлениям железнодорожной отрасли, говорится в сообщении.
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владислав овчинский, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)

Овчинский: ВНИИЖТ ежегодно участвует в 1000 проектах для железных дорог

© Фото : пресс-служба ДИПППоезда
Поезда - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) ежегодно участвует более, чем в 1000 проектах в области инновационных решений для железных дорог, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Крупнейший научно-исследовательский центр железнодорожного транспорта России, основанный в 1918 году, в понедельник отмечает 105-летие.
© Фото : пресс-служба ДИППМашинист электропоезда
Машинист электропоезда
Машинист электропоезда
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
© Фото : пресс-служба ДИППНаучно-исследовательский институт железнодорожного транспорта
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
Машинист электропоезда
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
"Сегодня институт занимается разработками в таких актуальных сферах, как экология и неуглеродная энергетика, цифровые технологии и инжиниринговая деятельность, процессное управление на железнодорожном транспорте, логистика и новые виды грузовых перевозок. Ежегодно институт участвует более, чем в 1000 проектах, связанных с испытаниями, исследованиями и разработками новых технических средств и технологий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Так, институт является площадкой для испытания беспилотных поездов для МЦК, а также разрабатывает уникальную систему диагностики, позволяющую предвидеть будущие неисправности подвижного состава и способы ликвидировать их с наименьшими затратами. Благодаря работе ВНИИЖТ реализованы проекты запуска высокоскоростных электропоездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, аэроэкспрессов в аэропорты столицы, Московского центрального кольца, нового подвижного состава метрополитена и многие другие. Кроме того, институт создал систему оптимизации графика движения поездов "Эльбрус" и систему по покупке билетов "Экспресс".
Сегодня на предприятии работают более 1,2 тысячи сотрудников, около 200 из них являются кандидатами и докторами наук. Научный потенциал ВНИИЖТ составляют 10 научных школ по ключевым направлениям железнодорожной отрасли, говорится в сообщении.
Щербинский лифтостроительный завод - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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