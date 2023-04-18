https://ria.ru/20230418/orden-1866201819.html
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат"
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 18.04.2023
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат"
Помощник главы Чечни Апты Алаудинов наградил орденом спецназа "Ахмат" командира разведывательно-штурмового отряда с позывным Малой, чьи бойцы после пятидневного РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T23:18
2023-04-18T23:18
2023-04-18T23:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
апты алаудинов
рамзан кадыров
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ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Помощник главы Чечни Апты Алаудинов наградил орденом спецназа "Ахмат" командира разведывательно-штурмового отряда с позывным Малой, чьи бойцы после пятидневного отражения атак вышли из окружения в Белогоровке в ЛНР.Уточняется, что солдата навестили в госпитале. Алаудинов подчеркнул, что такие люди, как Малой, должны быть примером для подрастающего поколения, особенно для "всех тех людей, которые сомневаются". По его словам, такой поступок невозможно было бы совершить без "духа реального воина", который есть у командира отряда и его подчиненных, а также у бойцов спецназа "Ахмат" в целом. "Я принес орден спецназа "Ахмат". В нашем подразделении это самая высокая награда. Просто так мы ее никому не даем", — сказал Алаудинов. Он уточнил, что такие ордена вручили всем бойцам группы. По его словам, "они вели себя достойно".Командир спецназа "Ахмат" также поблагодарил артиллеристов 2-го армейского корпуса российских Вооруженных сил, которые прикрывали отход группы.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течение пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он также сообщил о мужестве командира группы с позывным Малой, который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя.
https://ria.ru/20230410/akhmat-1864221651.html
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луганская народная республика, апты алаудинов, рамзан кадыров, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат"
Алаудинов вручил орден спецназа "Ахмат" командиру отряда, вышедшего из окружения в ЛНР
ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Помощник главы Чечни Апты Алаудинов наградил орденом спецназа "Ахмат" командира разведывательно-штурмового отряда с позывным Малой, чьи бойцы после пятидневного отражения атак вышли из окружения в Белогоровке в ЛНР.
Уточняется, что солдата навестили в госпитале. Алаудинов подчеркнул, что такие люди, как Малой, должны быть примером для подрастающего поколения, особенно для "всех тех людей, которые сомневаются". По его словам, такой поступок невозможно было бы совершить без "духа реального воина", который есть у командира отряда и его подчиненных, а также у бойцов спецназа "Ахмат" в целом.
"Я принес орден спецназа "Ахмат". В нашем подразделении это самая высокая награда. Просто так мы ее никому не даем", — сказал Алаудинов.
Он уточнил, что такие ордена вручили всем бойцам группы. По его словам, "они вели себя достойно".
Командир спецназа "Ахмат" также поблагодарил артиллеристов 2-го армейского корпуса российских Вооруженных сил, которые прикрывали отход группы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров
рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течение пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он также сообщил о мужестве командира группы с позывным Малой, который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя.
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