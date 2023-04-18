Рейтинг@Mail.ru
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 18.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 18.04.2023 (обновлено: 23:36 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/orden-1866201819.html
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат"
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 18.04.2023
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат"
Помощник главы Чечни Апты Алаудинов наградил орденом спецназа "Ахмат" командира разведывательно-штурмового отряда с позывным Малой, чьи бойцы после пятидневного РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T23:18
2023-04-18T23:36
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
апты алаудинов
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864043760_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_fb38ab1e6d9ebd5dc5de405de69374fa.jpg
ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Помощник главы Чечни Апты Алаудинов наградил орденом спецназа "Ахмат" командира разведывательно-штурмового отряда с позывным Малой, чьи бойцы после пятидневного отражения атак вышли из окружения в Белогоровке в ЛНР.Уточняется, что солдата навестили в госпитале. Алаудинов подчеркнул, что такие люди, как Малой, должны быть примером для подрастающего поколения, особенно для "всех тех людей, которые сомневаются". По его словам, такой поступок невозможно было бы совершить без "духа реального воина", который есть у командира отряда и его подчиненных, а также у бойцов спецназа "Ахмат" в целом. "Я принес орден спецназа "Ахмат". В нашем подразделении это самая высокая награда. Просто так мы ее никому не даем", — сказал Алаудинов. Он уточнил, что такие ордена вручили всем бойцам группы. По его словам, "они вели себя достойно".Командир спецназа "Ахмат" также поблагодарил артиллеристов 2-го армейского корпуса российских Вооруженных сил, которые прикрывали отход группы.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течение пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он также сообщил о мужестве командира группы с позывным Малой, который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя.
https://ria.ru/20230410/akhmat-1864221651.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864043760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d38da640f7184026b930f807513bd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, апты алаудинов, рамзан кадыров, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ
Командиру отряда, вышедшего из окружения, вручили орден спецназа "Ахмат"

Алаудинов вручил орден спецназа "Ахмат" командиру отряда, вышедшего из окружения в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат"
Боец спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боец спецназа "Ахмат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 апр — РИА Новости. Помощник главы Чечни Апты Алаудинов наградил орденом спецназа "Ахмат" командира разведывательно-штурмового отряда с позывным Малой, чьи бойцы после пятидневного отражения атак вышли из окружения в Белогоровке в ЛНР.
Уточняется, что солдата навестили в госпитале. Алаудинов подчеркнул, что такие люди, как Малой, должны быть примером для подрастающего поколения, особенно для "всех тех людей, которые сомневаются". По его словам, такой поступок невозможно было бы совершить без "духа реального воина", который есть у командира отряда и его подчиненных, а также у бойцов спецназа "Ахмат" в целом.
"Я принес орден спецназа "Ахмат". В нашем подразделении это самая высокая награда. Просто так мы ее никому не даем", — сказал Алаудинов.
Он уточнил, что такие ордена вручили всем бойцам группы. По его словам, "они вели себя достойно".
Командир спецназа "Ахмат" также поблагодарил артиллеристов 2-го армейского корпуса российских Вооруженных сил, которые прикрывали отход группы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа "Ахмат", которые в течение пяти дней отражали атаку противника, оказавшись в окружении в районе Белогоровки. Он также сообщил о мужестве командира группы с позывным Малой, который, подпустив "вражеские ударные силы", вызвал огонь на себя.
Боец спецназа Ахмат на позиции кременского участка фронта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе
10 апреля, 13:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАпты АлаудиновРамзан КадыровВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала