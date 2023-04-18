Троих россиян обвинили в США во "вредоносном влиянии"
Минюст США: троих россиян и четырех американцев обвинили во "вредоносном влиянии"
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Власти США обвинили трех россиян и четырех американцев в проведении кампании по "вредоносному влиянию", сообщило Министерство юстиции страны.
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"Четырем гражданам США и троим гражданам РФ предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Кроме того, в столичном округе Колумбия россиянку Наталью Бурлинову заподозрили в сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США.
Как утверждает американский Минюст, некий Александр Ионов использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые контролировали сотрудники ФСБ Алексей Суходолов и Егор Попов. Фигуранты дела вступили в сговор ради воздействия на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида". Затем они якобы обсуждали и президентские выборы в стране, полагает ведомство.
Утверждается, что Ионов с 2014 по 2022 год вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию. Речь идет, в частности, о представителях Африканской народно-социалистической партии. Четверым ее членам также предъявили обвинения в рамках дела, уточнило ведомство.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.