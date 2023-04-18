https://ria.ru/20230418/obvinenie-1866191453.html

Троих россиян обвинили в США во "вредоносном влиянии"

Троих россиян обвинили в США во "вредоносном влиянии" - РИА Новости, 18.04.2023

Троих россиян обвинили в США во "вредоносном влиянии"

Власти США обвинили трех россиян и четырех американцев в проведении кампании по "вредоносному влиянию", сообщило Министерство юстиции страны. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T21:24

2023-04-18T21:24

2023-04-18T21:40

в мире

россия

сша

колумбия

дмитрий песков

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Власти США обвинили трех россиян и четырех американцев в проведении кампании по "вредоносному влиянию", сообщило Министерство юстиции страны.Кроме того, в столичном округе Колумбия россиянку Наталью Бурлинову заподозрили в сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США.Как утверждает американский Минюст, некий Александр Ионов использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые контролировали сотрудники ФСБ Алексей Суходолов и Егор Попов. Фигуранты дела вступили в сговор ради воздействия на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида". Затем они якобы обсуждали и президентские выборы в стране, полагает ведомство.Утверждается, что Ионов с 2014 по 2022 год вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию. Речь идет, в частности, о представителях Африканской народно-социалистической партии. Четверым ее членам также предъявили обвинения в рамках дела, уточнило ведомство. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

https://ria.ru/20230417/utechka-1865784242.html

https://ria.ru/20230418/slezhka-1866181522.html

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сша

колумбия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, колумбия, дмитрий песков, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)