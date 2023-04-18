https://ria.ru/20230418/obuchenie-1866074706.html

Более 50 тысяч педагогов обучатся для курса "Основы государственности"

Более 50 тысяч педагогов обучатся для курса "Основы государственности" - РИА Новости, 18.04.2023

Более 50 тысяч педагогов обучатся для курса "Основы государственности"

Более 50 тысяч педагогов пройдут обучение для преподавания курса "Основы российской государственности" к началу нового учебного года, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T14:22

2023-04-18T14:22

2023-04-18T14:22

год педагога и наставника

сн_образование

общество

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833357294_47:253:2407:1581_1920x0_80_0_0_6858f45c6222529aecd08e77e76766b9.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 50 тысяч педагогов пройдут обучение для преподавания курса "Основы российской государственности" к началу нового учебного года, сообщается на сайте Минобрнауки России. "Минобрнауки России запустило программу по подготовке специалистов, которые с 1 сентября 2023 года начнут преподавать в отечественных вузах модуль "Основы российской государственности". К началу нового учебного года обучение пройдет 51 тыс. педагогов высшей школы", - говорится в сообщении. В министерстве добавили, что программа поделена на несколько этапов, в рамках первого этапа с апреля по май около 300 слушателей в 28 опорных университетов на базе РАНХиГС разберут содержание лекционных и семинарских занятий, а также разработают технологию обучения преподавателей вузов, выработать единую методическую рамку, в качестве лекторов-спикеров выступят ведущие ученые в области философии, истории, политологии и экономики. Отмечается, что еще два этапа предполагают переподготовку сотрудников профессорско-преподавательского состава университетов на основе разработанной технологии обучения. "Внедрение модуля "Основы российской государственности" необходимо для создания у учащихся духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации", - сказала замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова, ее слова приводятся в сообщении. В Минобрнауки РФ подчеркнули, что в рамках реализации программы, на базе опорных вузов создадут межрегиональные научно-методические и информационные центры, которые займутся разработкой механизмов реализации, обеспечением экспертной и информационной поддержки модуля. Президент России Владимир Путин 29 января поручил Минобрнауки РФ разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс "Основы российской государственности". Для внедрения академического курса, посвященного основам и принципам российской государственности для студентов вузов, был разработан проект "ДНК России", который стартовал в прошлом году, он нацелен на глубокую включенность преподавателей и исследователей в эту работу. -0-

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, социальный навигатор