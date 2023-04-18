Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пЯть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Позже в 19.10 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Горловке и в 19.15 три "натовских" снаряда 155 миллиметров по Благодатному.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки. Кроме того, по Киевскому району города была выпущена ракета AGM-88 HARM.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.