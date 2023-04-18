https://ria.ru/20230418/obstrel-1866177601.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.04.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска в 19.00 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:47

2023-04-18T19:47

2023-04-18T19:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пЯть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Позже в 19.10 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Горловке и в 19.15 три "натовских" снаряда 155 миллиметров по Благодатному. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки. Кроме того, по Киевскому району города была выпущена ракета AGM-88 HARM. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк