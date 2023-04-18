Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Киевскому району Донецка
© Фото : ДНР Онлайн/TelegramВооруженные формирования Украины выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили по Киевскому району Донецка ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"По уточненной информации: В 17.55 по городу Донецку (Киевский район) противником выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее в это же время представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили три "натовских" снаряда 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК еще ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.