https://ria.ru/20230418/obstrel-1866174166.html

Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM - РИА Новости, 18.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

Украинские войска в 17.55 выпустили по Киевскому району Донецка ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T19:24

2023-04-18T19:24

2023-04-18T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

сцкк

нато

киев

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили по Киевскому району Донецка ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в это же время представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили три "натовских" снаряда 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Представительство ДНР в СЦКК еще ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230418/vsu-1866109603.html

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецкая народная республика

донецк

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато, киев