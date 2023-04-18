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Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:24 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/obstrel-1866174166.html
Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM - РИА Новости, 18.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
Украинские войска в 17.55 выпустили по Киевскому району Донецка ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T19:24
2023-04-18T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
нато
киев
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили по Киевскому району Донецка ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в это же время представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили три "натовских" снаряда 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Представительство ДНР в СЦКК еще ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230418/vsu-1866109603.html
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, НАТО, Киев
Украинские войска выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Киевскому району Донецка

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramВооруженные формирования Украины выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM
Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку ракету AGM-88 HARM. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили по Киевскому району Донецка ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По уточненной информации: В 17.55 по городу Донецку (Киевский район) противником выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее в это же время представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили три "натовских" снаряда 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК еще ранее во вторник сообщало о двух сбитых украинских беспилотниках в Киевском районе Донецка, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККНАТОКиев
 
 
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